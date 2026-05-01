Laboratorio privado realiza nuevos estudios por plomo en Cendis

El laboratorio privado Swisslab será el encargado de realizar una nueva ronda de estudios de sangre para detectar niveles de plomo en estudiantes de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León, como parte de un proceso adicional al ya aplicado previamente.

La información fue confirmada por la directora del sistema Cendi, Guadalupe Rodríguez Martínez, quien detalló que la toma de muestras se llevará a cabo entre ayer 30 de abril, fecha en que fueron, y el 19 de mayo, periodo en el que se prevé completar los análisis a los menores.

Este nuevo muestreo se suma a los estudios iniciales realizados en semanas anteriores, en medio de la preocupación de padres de familia por posibles afectaciones a la salud de los alumnos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado si los resultados de estas pruebas serán entregados directamente a los padres, a las autoridades de los Cendis o a instituciones médicas como TecSalud.

“Tienen los padres de familia siete opciones de laboratorio y los días entre el día 30 de abril al 19 de mayo para que acudan a la prueba venosa. “Los resultados es lo que no nos han dicho aún, no nos han aclarado si no los van a entregar, si se los van a entregar a los padres, o si el laboratorio se lo va a enviar a la Secretaría de Salud y cuándo nos llegan a nosotros, cuándo los vamos a tener nosotros o Tec Salud. “Ayer hablé con los compañeros médicos de Tec Salud y no sabían tampoco el dato, no conocían el dato”, dijo Rodríguez Martínez.

Se determinó que un externo hiciera las pruebas para tener una opinión y resultado ajeno a las instituciones que participan en la investigación.

Este estudio es adicional a otras acciones como la que tomaron los Cendis de extender sus pruebas hacia mujeres embarazadas que trabajan en esa institución.

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