Invita DIF Guadalupe a matrimonios colectivos

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias guadalupenses y fortalecer el tejido social, el Sistema DIF Municipal anunció el inicio de la campaña de Matrimonios Colectivos 2026.

A través de esta iniciativa, el Municipio gestionará ante el Registro Civil las actas de matrimonio de manera completamente gratuita. El beneficio no solo incluye el trámite legal, sino que también cubrirá el costo de los exámenes prenupciales, eliminando las barreras económicas para las parejas que desean formalizar su unión.

Un evento con "Padrinos de Lujo"

Josefina Villarreal, Directora del DIF Guadalupe, destacó que las primeras 100 parejas en inscribirse disfrutarán de una celebración con "todo incluido".