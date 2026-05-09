Anuncia Gobierno Federal plan para comunidades en Sonora

En una nueva etapa del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este fin de semana la firma de un decreto para la restitución de 239 hectáreas de tierras en Sonora, además de anunciar nuevos proyectos de infraestructura, agua potable y fortalecimiento agrícola para las comunidades indígenas.

Con esta nueva entrega, el Gobierno federal informó que durante los últimos siete años de la llamada Cuarta Transformación se han restituido un total de 45 mil 794 hectáreas al pueblo Yaqui, superando ampliamente la meta inicial planteada al arranque del programa.

Durante su visita a territorio yaqui, Sheinbaum también inauguró el Comedor Escolar de la Niñez y supervisó avances del acueducto que busca garantizar el acceso al agua potable en las comunidades.

Gobierno promete concluir obras de agua potable en comunidades Yaqui

La mandataria federal explicó que uno de los principales objetivos de esta etapa del plan es concluir totalmente las obras hidráulicas en la región, especialmente las conexiones domiciliarias del Acueducto Yaqui.

Sheinbaum señaló que los responsables de la Comisión Nacional del Agua permanecerán trabajando en la zona hasta garantizar que todas las viviendas tengan acceso al servicio.

“Hasta que no se abra la llave del agua en la última casa, los van a tener aquí con ustedes”, expresó la presidenta durante el evento.

Además de las obras de infraestructura hídrica, la titular del Ejecutivo federal destacó la importancia de continuar con la recuperación de tierras históricamente reclamadas por el pueblo Yaqui.

Anuncian impulso agrícola y apoyo a pesca en Sonora

Como parte de los nuevos proyectos anunciados, Sheinbaum adelantó la creación de un plan agrícola enfocado en fortalecer la producción de trigo y otros cultivos en la región, así como ampliar apoyos para el sector pesquero.

Para ello, instruyó la participación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, y del titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez.

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que la inversión acumulada del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui asciende a 18 mil 356 millones de pesos.

Entre las principales obras realizadas destacó la construcción del Acueducto Yaqui, infraestructura de riego, caminos artesanales, comedores escolares y apoyos para pescadores, incluyendo embarcaciones, contenedores y equipo de refrigeración.

También informó que actualmente se encuentran en proceso nuevas restituciones de terrenos para alcanzar un total de 53 mil 444 hectáreas devueltas al pueblo Yaqui.

Reconocimiento a pueblos originarios marca mensaje de Sheinbaum

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum reiteró que la actual administración mantiene como prioridad el reconocimiento y fortalecimiento de los pueblos originarios y afromexicanos del país.

La presidenta recordó que la Constitución ya reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho y destacó la entrega directa de recursos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En el evento también participaron el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y autoridades tradicionales del pueblo Yaqui, quienes reconocieron la continuidad de los proyectos iniciados desde 2021 como parte del plan de justicia impulsado por el Gobierno federal.

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