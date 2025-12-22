Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
vacunacion_modulos_guadalupe_15e5435ef0
Nuevo León

Refuerza Guadalupe vacunación contra enfermedades respiratorias

La campaña permanecerá activa durante todo el mes de diciembre en el municipio de Guadalupe y está enfocada principalmente en los grupos de riesgo

  • 22
  • Diciembre
    2025

Ante el incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud del municipio de Guadalupe reforzó la estrategia preventiva mediante la aplicación gratuita de vacunas contra la influenza, Covid-19 y neumococo.

La campaña permanecerá activa durante todo el mes de diciembre y está enfocada principalmente en los grupos de riesgo, con el objetivo de prevenir complicaciones graves y reducir hospitalizaciones durante esta época del año.

Autoridades de salud municipal informaron que las vacunas son seguras, confiables y no tienen costo, por lo que hicieron un llamado a la población a acudir a los módulos habilitados, especialmente ante el aumento de viajes, convivios y aglomeraciones propias de las fiestas decembrinas.

vacunacion-modulos-guadalupe2.jpg

“Sabemos que esta temporada de fiestas decembrinas puede generar un alza en enfermedades respiratorias, por los viajes, convivios y la concentración de personas, por lo que decidimos intensificar la aplicación de estas vacunas para proteger a la población”, señaló la titular de Salud municipal, Silvia Múzquiz.

De acuerdo con la dependencia, durante el 2025 se han aplicado más de 13 mil vacunas de diferentes dosis, logrando completar esquemas de vacunación tanto en niños como en adultos mayores.

vacunacion-modulos-guadalupe1.jpg

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Municipio de Guadalupe, donde se dará a conocer la ubicación de los próximos módulos de vacunación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_2_02_22_PM_2668ca4f7e
Sigue estas recomendaciones de autocuidado en invierno
samuel_visita_hospital_navidad3_2a930ed12e
Llevan 'Navidad en las Alturas' a menores del Materno Infantil
Captura_de_pantalla_2025_12_16_202937_7e93fe1fc5
Coahuila en vigilancia por primer caso de 'Súper Gripe' en México
publicidad

Últimas Noticias

carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
G83s_N2x_Xo_A_At_OB_0_1a62c432e3
Russell Brand se enfrenta a dos nuevas acusaciones de abuso
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×