Camilo anuncia su 'Worldwide Tour 2026' por Europa y América

El seis veces ganador del Grammy Latino, Camilo, anunció este lunes su Camilo Worldwide Tour 2026, una gira que promete ser una de las más grandes de su carrera.

El anuncio se realizó en exclusiva por Billboard Español, y recorrerá Europa, América del Norte, el Caribe y Sudamérica entre junio y diciembre.

Con más de 121 millones de seguidores globales, 25,000 millones de reproducciones y 21.9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo se consolida como uno de los artistas latinos más influyentes del momento. Además, el tour incluirá adelantos de su quinto álbum de estudio, que se estrenará este año.

Un recorrido por casi 40 ciudades

La gira comenzará el 13 de junio en Tenerife, España, y pasará por grandes ciudades europeas como Londres, París y Berlín. Posteriormente, llegará a México, donde ofrecerá 14 fechas entre el 28 de agosto y el 20 de septiembre, incluyendo Ciudad de México y Acapulco.

Después continuará en San Juan y Santo Domingo, y volverá a los Estados Unidos en octubre, con presentaciones en Miami, Orlando, Chicago y Nueva York.

El tour cerrará en Colombia el 11 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, tras visitar países como Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador.

“La mejor motivación mientras termino mi próximo álbum, es que ya tenemos las primeras fechas para vernos”, comentó Camilo.

Los fans podrán disfrutar de sus grandes éxitos como “Tattoo”, “Millones” y “Vida de rico”, así como de adelantos de sus nuevas canciones.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales de venta.

Entre finales de agosto y septiembre, Camilo visitará 14 ciudades mexicanas, comenzando en Ciudad de México (28 de agosto) y cerrando en Acapulco (20 de septiembre).

Las fechas intermedias incluyen: Querétaro, León, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Hermosillo, Puebla, Tampico, Cancún, Mérida y Villahermosa.

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