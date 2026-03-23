Suma Transformando Monterrey 7 mil fachadas pintadas
Este mes de marzo el programa impulsado por el municipio de Monterrey alcanzó la meta de un millón de metros cuadrados intervenidos en distintas colonias
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Marzo
2026
¿Te has preguntado por qué ahora la colonia Independencia y muchas otras zonas de Monterrey se ven más llenas de vida y de color?
La respuesta es el programa Transformando Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, el cual alcanzó la meta de un millón de metros cuadrados intervenidos en distintas colonias de la ciudad.
Durante un recorrido de Info7 de la mano del secretario de Participación Ciudadana de Monterrey, Rafael Ramos, pudimos conocer un poco más de estas coloridas colonias y su gente.
“Este programa nace en el 2017, por instancias del alcalde Adrián de la Garza en su segunda administración. Hoy vemos una participación muchísima más amplia de los vecinos, la verdad es que los barrios han cambiado muchísimo", indicó.
La meta es que el programa continue creciendo, llegando a la parte sur de Monterrey, trayendo acceso a luz, agua, seguridad y color, dejando como legado tener luz en la noche y color en el día
“Porque la transformación de Monterrey, con este gran programa de color y de intervención urbana de secretarías. Va a llegar a esta zona de la ciudad”.
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