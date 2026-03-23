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Nacional

Localizan a siete electricistas desaparecidos en Matehuala

Tras varios días sin contacto, los siete trabajadores originarios de Cárdenas fueron encontrados sanos mientras regresaban por la carretera Matehuala-Cárdenas

  • 23
  • Marzo
    2026

El Gobierno Municipal de Matehuala informó que los siete trabajadores electricistas que habían sido reportados como desaparecidos ya fueron localizados. Las víctimas, originarias de Cárdenas, habían salido el 16 de marzo para realizar trabajos de electricidad y construcción en distintos puntos del altiplano potosino.

Según familiares, los hombres perdieron contacto con sus seres queridos mientras regresaban por la carretera Matehuala-Cárdenas y, tras un reporte de posible privación ilegal de la libertad, se activaron los protocolos de búsqueda.

Identidad de los trabajadores

Los hombres localizados son:

  • Ángel Daniel Pérez López
  • Miguel Ángel Pérez Olivo
  • Jaciel Zapata García
  • Omar Godoy Galván
  • Said Hernán Olvera
  • Celso López González
  • Macario Torres Castillo

Actualmente se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde las autoridades llevan a cabo los procedimientos correspondientes.

La localización fue posible gracias a la colaboración entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía de Métodos de Investigación, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y 520 elementos del Ejército y la Guardia Civil estatal. Las brigadas realizaron operativos por aire y tierra, utilizando vehículos todo terreno y helicópteros.

La Fiscalía estableció contacto con las familias de los trabajadores, brindando apoyo logístico, asesoría jurídica y acompañamiento durante su estancia en Matehuala mientras se desarrollaban las investigaciones.

Contexto y preocupaciones

El caso se registra en una región afectada por la violencia y se suma a recientes reportes de desapariciones colectivas en México, como el caso de los diez mineros secuestrados en Sinaloa a finales de enero.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el lugar exacto donde se hallaron los trabajadores ni las circunstancias de su desaparición.

El Gobierno Municipal de Matehuala reconoció la coordinación entre las instancias de seguridad y procuración de justicia, y reiteró su compromiso de garantizar la tranquilidad de las familias matehualenses, exhortando a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.


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