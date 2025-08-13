Cerrar X
Nuevo León

Refuerza NL acciones para evitar accidentes con fauna silvestre

El Gobierno de Nuevo León y Parques y Vida Silvestre implementan un plan urgente para prevenir accidentes carreteros que involucren fauna silvestre

  13
  Agosto
    2025

Ante recientes incidentes carreteros en los que han resultado afectados ejemplares de fauna silvestre, incluyendo especies protegidas, Parques y Vida Silvestre y el Gobierno del Estado anunciaron un conjunto de acciones inmediatas para salvaguardar tanto la biodiversidad como la seguridad de los conductores.

Como primera medida, se llevará a cabo un diagnóstico técnico de los cruces de fauna ya existentes para garantizar su correcto funcionamiento.

Además, se analizará la viabilidad de construir nuevos pasos en puntos críticos, zonas ecológicas de relevancia y Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como en infraestructura vial de reciente construcción como la Carretera Interserrana y la carretera Gloria-Colombia.

Tanbién se colocará señalización preventiva conforme a los estándares federales en carreteras estratégicas del estado.

cruce.png

Cabe mencionar que estas señales advertirán sobre zonas de cruce de fauna en áreas con alta incidencia de avistamientos y accidentes, con énfasis en regiones cercanas a ANP y tramos identificados como de riesgo.

Se realizará un levantamiento de datos en campo con georreferenciación de zonas clave, generando mapas y recomendaciones para optimizar la ubicación de medidas preventivas y diseñar un plan integral de protección.

Por otra parte, el programa busca armonizar la movilidad segura con la preservación de la biodiversidad del estado. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar límites de velocidad, atender la señalización y manejar con precaución, sobre todo en zonas con presencia de fauna silvestre.

 


