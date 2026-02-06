Refuerza NL prevención de violencia en Cerralvo y General Treviño

Con el objetivo de fortalecer la prevención social y atacar las causas estructurales de la violencia, la Secretaría de Igualdad e Inclusión encabezó la instalación de los Consejos Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en los municipios de Cerralvo y General Treviño.

La dependencia estatal informó que estos órganos buscan coordinar esfuerzos entre autoridades, sociedad civil e instituciones educativas, para implementar acciones enfocadas en reducir los factores de riesgo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacó que la creación de estos consejos responde a una política pública centrada en la atención temprana y no solo en medidas reactivas.

“Detectamos que durante años hubo muy pocos programas dirigidos a las juventudes. Hoy estamos trabajando en prevención profunda, atendiendo las causas y generando factores de protección”, señaló.

Herrera explicó que, a través de estos mecanismos, se impulsarán estrategias transversales que involucren a distintas dependencias y niveles de gobierno, bajo el principio de corresponsabilidad social.

Asimismo, reconoció que todavía existen municipios sin personal especializado en temas de prevención, situación que, aseguró, forma parte de la agenda prioritaria de la actual administración.

El primer acto protocolario se realizó en Cerralvo, con la presencia del alcalde Baltazar Martínez y representantes del Ayuntamiento, donde se anunció además la próxima firma de un convenio con universidades del estado para ampliar los servicios de atención psicológica en los municipios.

“Las principales universidades ya se sumaron a este esfuerzo y pondrán sus facultades de psicología al servicio de este programa”, indicó.

La funcionaria resaltó que, de acuerdo con datos de la Secretaría, el 99 por ciento de las personas atendidas en los Centros de Atención Integral para Adolescentes (CAIPA) no reincide ni ingresa al sistema penal, lo que, dijo, confirma la efectividad del enfoque preventivo.

Posteriormente, la titular de Igualdad e Inclusión acudió a General Treviño para formalizar la instalación del consejo municipal, acompañada por la alcaldesa Maribel Hinojosa, donde reiteró que en los últimos cuatro años se ha priorizado la atención integral a las juventudes.

