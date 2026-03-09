Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_09_at_3_25_37_PM_b56785a840
Nuevo León

Refuerza Parques y Vida Silvestre monitoreo de biodiversidad

La información obtenida es fundamental para determinar la salud poblacional de las especies y diseñar corredores biológicos seguros en la zona.

  • 09
  • Marzo
    2026

En un esfuerzo por documentar y proteger la riqueza biológica de Nuevo León, personal de Parques y Vida Silvestre informó que llevó a cabo una jornada de supervisión técnica que abarcó desde las zonas montañosas de la Región Citrícola hasta los cuerpos de agua del norte del estado.

Supervisan cámaras de foto trampeo en la Sierra de Montemorelos

Como parte de los protocolos de monitoreo de biodiversidad, brigadistas realizaron la revisión de cámaras de foto trampeo instaladas estratégicamente en la Sierra de Montemorelos.

Estos dispositivos, que se activan por movimiento, permiten captar imágenes de especies de difícil avistamiento, como felinos y grandes mamíferos, sin alterar su comportamiento natural ni su hábitat.

La información obtenida a través de estos sensores es fundamental para determinar la salud poblacional de las especies y diseñar corredores biológicos seguros en la zona.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 3.25.30 PM.jpeg

Censo de aves acuáticas en la Presa Salinillas

De manera simultánea, la Dirección de Vida Silvestre, en colaboración con el Consejo Estatal de Flora y Fauna (CONEFF), desplegó un operativo de monitoreo de aves acuáticas en la Presa Salinillas, ubicada en el municipio de Anáhuac.

Este estudio es clave para identificar las rutas migratorias y las especies residentes que dependen de este embalse, permitiendo establecer medidas de protección para los ecosistemas.

Información científica para proteger la fauna de Nuevo León

Las autoridades ambientales destacaron que la suma de esta información técnica permite generar una base de datos actualizada sobre la fauna estatal.

Con estos indicadores informaron que Nuevo León busca consolidar estrategias de manejo que garanticen la supervivencia de la biodiversidad ante los retos del cambio climático y la expansión urbana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cae_trabajador_cfe_barranco_ramos_arizpe_329f74e8d3
Cae trabajador de CFE a barranco tras volcar en Ramos Arizpe
adopcion_mascotas_ramos_arizpe_92f79e85f3
Pondrán 17 mascotas en adopción en Centro de Bienestar Animal
colapso_edificio_cdmx_8217544cb7
Recuperan tres cuerpos tras colapso de edificio en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Crecen tensiones ante posible minado en el estrecho de Ormuz 
paint_e1773183564870_ba6dfdffde
Aureliano Hernández Palacios asume la Auditoría de la Federación
EH_OJOS_4_71c3d76e39
Hernán Bermúdez solicita amparo para frenar su extradición
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×