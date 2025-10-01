Cerrar X
nl_ganado_fe2d44e74f
Nuevo León

Refuerzan inspecciones ante presencia de gusano barrenador

El Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria solicitó que todo el ganado que llegue a la entidad sea tratado médicamente de manera preventiva

  • 01
  • Octubre
    2025

Ante la presencia del gusano barrenador en un ejemplar de ganado en Nuevo León, el representante del Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León, Armando Víctor Gutiérrez, aseguró que se reforzaron las inspecciones para evitar más de estos casos. 

Gutiérrez indicó que es de la mano del Gobierno del Estado y de la ayuda del C4 que identifican camiones con carga de ganado para hacer las inspecciones necesarias en los ejemplares, sobre todo en heridas que tengan, porque es donde se implanta la larva de gusano. 

Agregó que se ha solicitado que cada lote de ganado que llegue a la entidad sea tratado médicamente de manera preventiva, para que, en dado caso de que si del lugar de origen salen infectados, una vez que lleguen a Nuevo León, el gusano ya haya muerto. 

“A partir de ahora, cada lote de animales deberá ser tratado con ivermectina al menos 72 horas antes de movilizarse con destino a Nuevo León. 

“Esta medida elimina cualquier posible larva de gusano barrenador. Además, al llegar al estado se aplicará doramectina, un tratamiento aún más potente para garantizar la erradicación de la plaga”, dijo Armando Víctor Gutiérrez. 

Los puntos donde se están haciendo las inspecciones son en el municipio de Linares, con coordinación de las autoridades, y se les da seguimiento a los lotes que llegan. 

Hasta el momento solo se ha identificado un ejemplar de res infectado con gusano barrenador, el cual fue detectado a tiempo. 

“El bienestar de la ganadería es prioridad. Con disciplina y protocolos innovadores, mantenemos a Nuevo León libre de plagas que afectan la productividad y la seguridad alimentaria”, agregó Gutiérrez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_fime_vs_facdyc_fbee4be5e4
Osos de FIME vs. Lechuzas de FACDYC... ¡Duelo de poder a poder!
Whats_App_Image_2025_10_01_at_10_05_19_PM_451ae87c33
Propone PAN crear portal de protección y bienestar animal para NL
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_36_15_PM_6c80452d1f
'Transporte urbano será el mejor de los últimos 40 años': Samuel
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6_9c42a7f4b0
Reseña: Más fuerte que tus miedos de Kristen Helmstetter
EH_UNA_FOTO_33_9af972c9d8
¿Estás dando a tus hijos suficiente vitamina T?
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
nl_apps_de_comida_a2264054d7
Usuarios denuncian retrasos y pérdidas en pedidos de comida
publicidad
×