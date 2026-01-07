Arranca México investigación antidumping contra manzanas de EUA

México inició una investigación antidumping contra las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, de acuerdo con una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este proceso arranca luego de que el pasado 29 de agosto de 2025 la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut) presentó argumentos y pruebas sobre los precios inferiores a los del mercado interno en este fruto y daños causados al sector mexicano.

Para la investigación, la Secretaría de Economía fijó como periodo investigado el comprendido del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

La Unifrut señaló que “las importaciones de manzanas estadounidenses presentan una marcada estacionalidad por tratarse de un producto de temporada, especialmente, en la última parte del año”, lo cual debe considerarse en el análisis.

Productores de EU buscan colocar excedentes de manzana antes de la cosecha

En Estados Unidos, las manzanas que se mantienen refrigeradas y en stock corren el riesgo de perder gran parte de su valor si no se venden al inicio de la próxima cosecha, estas manzanas están próximas al fin de su vida útil como producto fresco, pues la refrigeración solo retrasa la maduración y siguen siendo perecederas.

Además, al llegar la cosecha con inventarios elevados puede disminuir el precio de la próxima cosecha por ello, los productores estadounidenses buscan colocar sus excedentes antes de la nueva cosecha, para liberar capacidad de refrigeración, cabe mencionar que de enero a septiembre de 2025, Estados Unidos exportó manzanas al mercado mexicano por un valor de $286 millones de dólares, una caída interanual de 10.2%, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La Unifrut indicó que el principal origen de las manzanas importadas es Estados Unidos, con una contribución de 98% en las importaciones totales.

El aumento de las importaciones desde Estados Unidos ha resultado en un alza de su participación en el Consumo nacional aparente y en el desplazamiento de las manzanas de producción nacional.



La oferta de producto importado procede de siete países.



En el periodo investigado, Estados Unidos fue el principal origen de las importaciones, con una participación de 97.5%, seguido por Chile con 1.5%, Sudáfrica con 0.7%, Canadá con 0.1%, China con 0.07%, Nueva Zelanda con 0.04% y Argentina con 0.03 por ciento.

Comentarios