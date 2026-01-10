San Pedro entrega cobertores en zonas vulnerables por frente frío

El municipio de San Pedro puso en marcha un operativo preventivo para apoyar a las familias que habitan en zonas vulnerables, mediante la entrega de cobertores y otras acciones de apoyo, como medida de prevención por el frente frío.

Las labores comenzaron en la colonia Santa Elena, con la participación de personal de Protección Civil y del DIF municipal.

Entrega de cobertores a familias vulnerables

La titular del DIF San Pedro, Claudette Treviño, informó que este sábado se beneficiará a un total de 120 familias con la entrega de cobijas, como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

“El año pasado tuvimos dos personas, fueron migrantes que iban de paso. Estuvieron un tiempo y se les proporcionó comida y chocolate".

Además, señaló que los apoyos continuarán al inicio de la próxima semana con la entrega de chocolate caliente en puntos de mayor afluencia, así como la posible colocación de calentadores en paradas de autobús para quienes esperan el transporte público.

Protección Civil habilita puntos de apoyo

Por su parte, Gilberto Almaguer, director de Protección Civil Municipal, detalló que se instalarán nueve puntos para la entrega de bebida caliente y reiteró que se mantiene habilitado el albergue de la Casa Club, ubicado sobre la calle Padre Mier.

“El año pasado solo se atendió a dos personas, migrantes que iban de paso, a quienes se les proporcionó comida y chocolate. Si se llegara a desbordar, se abrirían más albergues”, explicó.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir riesgos derivados del frío.

Finalmente, DIF y Protección Civil reiteraron que el operativo se mantendrá activo durante los días de bajas temperaturas para salvaguardar la salud de la población.

