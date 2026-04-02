Plasma rostro de Cristo en escalinatas de parroquia en Santiago

Una intervención artística ha captado la mirada de locales y turistas: el rostro de Cristo plasmado en las escalinatas de la Parroquia de Santiago Apóstol.

La pieza, que retrata con realismo el rostro de Cristo, no solo destaca por su impacto visual, sino por el esfuerzo físico y técnico que requirió.

La obra del artista José Luis Alemán dedicó más de 25 horas de labor intensa, distribuidas en tres jornadas de trabajo, para concluir esta obra que hoy se integra al paisaje urbano del Pueblo Mágico.

Este tipo de intervenciones, indicó, busca no solo embellecer el espacio público, sino mantener vigentes las tradiciones que definen a la comunidad santiaguense durante la semana mayor.

Las autoridades culturales han extendido una invitación a quienes visiten el municipio durante estos días de asueto para que se den la oportunidad de apreciar la obra de cerca, destacando que el recorrido por las escalinatas se ha convertido en un punto de reflexión y admiración artística.

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