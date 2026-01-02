Por cuarta vez, NL arranca el año sin presupuesto aprobado

En un escenario donde, por cuarto año consecutivo, la falta de consensos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local impidió la aprobación de un Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno de Nuevo León informó que este 1 de enero inició sus operaciones bajo un esquema de reconducción presupuestal.

Bajo este esquema legal, el Ejecutivo dispondrá de una bolsa de 156 mil 264 millones de pesos, cifra idéntica a la autorizada para el año anterior.

La propuesta original del gobernador Samuel García que buscaba ejercer era de $179,490 millones de pesos.

El bloque PAN-PRI-PRD y la independiente Rocío Montalvo aprobaron el 17 de diciembre el Paquete Fiscal sin deuda y sin alza en el Impuesto Sobre Nómina, con un Presupuesto de 160 mil 952 millones de pesos, pero no se pudo publicar en Periódico Oficial, pues se declaró día inhábil.

Al día siguiente, el mandatario estatal señaló que analizaría el paquete fiscal aprobado por el Congreso y vetaría lo que no beneficia a los neoloneses.

A través de un comunicado emitido por el gobierno estatal a las 7:00 horas, la administración confirmó que el Periódico Oficial del Estado publicó los decretos para replicar la distribución de recursos del 2025.

“La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado da a conocer que están asegurados los recursos necesarios para la operación normal del Gobierno del Estado”, se informó en el comunicado.

El punto más crítico de la negociación fue la solicitud de deuda por 14 mil 644 millones de pesos destinados principalmente a las obras de las nuevas líneas del Metro.

El Estado aseguró que operará con cero deudas adicionales sin detener el ritmo de financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura.

“Por otra parte, destaca que las finanzas del Gobierno del Estado son sanas y se mantienen estables. El Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene la calificación de 'sostenible' a su deuda, con semáforo en color verde”.

El gobierno estatal aseguró que los proyectos de movilidad y medio ambiente cumplirán con sus metas en este año.

“Así como en otros años se resolvieron los problemas económicos, de seguridad y de falta de agua, a pesar de que se operó con reconducción presupuestal, en 2026 se cumplirá con las metas en temas prioritarios como movilidad y medio ambiente”.

Gobierno garantiza operatividad y nóminas

A pesar de la restricción financiera, el Estado aseguró que la operatividad de los servicios esenciales está garantizada.

"Se continuarán los trabajos de infraestructura en marcha y están cubiertos los salarios de policías, médicos, enfermeras y maestros. Los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos y municipios, contarán con sus recursos oportunamente", señaló el documento oficial.

Tras la oficialización de la reconducción presupuestal, el Ejecutivo anunció, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo definitivo, que en los próximos días emitirá una convocatoria formal dirigida a los integrantes del Congreso Local.

“En los próximos días, el Gobierno del Estado convocará a los legisladores a continuar los análisis que logren un consenso en el Paquete Económico”.

Los legisladores regresan al Congreso el próximo miércoles 7 de enero para la sesión permanente.

