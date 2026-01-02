Nuevo León se prepara para tener un 2026 decisivo

El 2026 no será un año cualquiera para los nuevoleoneses.

Se trata de un momento crucial en la historia del estado porque se llevará a cabo un nuevo Mundial de futbol, se concluirán magnas obras y, seguramente, se definirá a quiénes competirán por la gubernatura en el 2027, aunque el registro sea después.

Expertos ven el 2026 como el año en que ocurrirán hechos que, aunque su naturaleza sea distinta, estarán entrelazados para definir el futuro de Nuevo León.

Para empezar, se estima que el “tramo FIFA” de las Líneas 4 y 6 del Metro quede concluido en marzo próximo y que toda la obra, que comprende 38 kilómetros, sea inaugurada en agosto.

El denominado “tramo FIFA” comprende desde el Aeropuerto de Monterrey hasta El Obispado y es el que se habilitará para los juegos mundialistas, pero aunque el evento será en junio, se necesitan meses de anticipación para hacer pruebas.

En cuanto al Mundial, Monterrey será, por segunda ocasión, sede de este evento, pues en 1986 también albergó partidos en la copa FIFA; en 1970, año en que México también fue sede mundialista, no hubo partidos en la urbe regia.

El 14, 20, 24 y 29 de junio, el estadio de los Rayados de Monterrey será escenario de enfrentamientos de diferentes escuadras.

En el tema político, en octubre arranca el año electoral y posteriormente las precampañas y campañas rumbo a la elección de gobernador, alcaldes y diputados locales y federales.

Óscar Tamez, analista político, estima que, si bien el año electoral iniciará en octubre próximo, para junio, las fuerzas políticas ya habrán definido alianzas y, sobre todo, quiénes los representarán, pues nadie desperdiciará los eventos de futbol para promocionar a sus prospectos.

“Recordemos que el Mundial va a ser en verano y que el año electoral 2027 inicia un año antes, así es que son dos eventos que se empalman y que se empalman junto a las obras emblemáticas de la actual administración estatal, también algunas obras emblemáticas de los municipios, y eso nos deja que el 2026 arrancará con una convulsión político-electoral”, dijo Tamez.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, afirmó que las obras se terminarán “en tiempo y forma”, tal como lo decía el eslogan del gobernador en su cuarto informe de gobierno.

Según el estado, son 34 proyectos los que se están ejecutando para el Mundial, entre estos las Líneas 4 y 6 del Metro, el Parque del Agua, el Parque Lineal, en Constitución; el cuartel de Fuerza Civil y los puentes peatonales que unirán a Constitución con Morones Prieto.





