Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero

Y volvieron a caer: la ambición por obtener dinero fácil y rápido nuevamente llevó a cientos de regios a tropezar con la piedra de las financieras que ofrecen rendimientos incluso del doble, triple o hasta cinco veces los del mercado, lo que con el tiempo es muy difícil de sostener, y más si dichas firmas son descuidadas o prestan a deudores insolventes.

A pesar de que los casos se repiten y se repiten en Monterrey, la tendencia continúa, al grado que en los últimos tres años se han dado por lo menos cuatro grandes casos que involucran más de $4,000 millones de pesos y a cientos de inversionistas a los que les esfumaron su dinero.

Expertos afirman que esto ocurre porque las financieras, para hacer crecer el dinero de sus clientes, lo prestan, con altas tasas, a empresas o particulares que por alguna razón no son sujetos de créditos bancarios.

El problema es que dichos deudores muchas veces incumplen con sus pagos a las financieras, y cuando esa cartera crece, las firmas se quedan sin flujo y sin solvencia.

Además, aunque no lo dicen públicamente, muchas financieras que son sociedades de objeto múltiple (Sofomes), cuando se emprobleman con sus deudores, recurren ilegalmente al esquema Ponzi, o piramidal, que consiste en que a los inversores se les paga intereses y capital con el dinero de nuevos socios.

Esto, afirmaron, con el tiempo se convierte en una bola de nieve porque el capital que aportan es insuficiente para cubrir los pagos de todos y se declara la insolvencia.

En este punto, a los afectados no les queda de otra más que recurrir a acciones legales y mercantiles para tratar de recuperar parte de su dinero.

El caso más reciente es el de Financiera Trínitas, encabezada por el sampetrino Jorge Olvera Rodarte, quien enfrenta reclamos de hasta 400 clientes, a los que no se les han pagado sus intereses durante unos seis meses y tampoco les devuelven su capital.

Los clientes de Trínitas tienen depositados en total unos $2,500 millones de pesos en dicho fondo, a cambio de rendimientos de hasta 19% anuales, cuando la tasa de referencia de los Certificados de la Tesorería (Cetes) del Banco de México (Banxico) es de 7.7%.

Este caso se destapó la semana pasada, luego de que los defraudados empezaron a presentar demandas penales y mercantiles porque desde diciembre y enero pasados Rodarte Olvera les dejó de cubrir sus intereses y hasta el pago de capital, alegando insolvencia financiera.

En el 2024, los tres casos más sonados fueron los de Grupo Peak, Préstamo Feliz y Alivio Capital.

En el caso del Grupo Peak, encabezado por Arturo “N” y Víctor “N”, el monto global estimado es de $800 millones y se destapó en febrero del 2024, cuando se informó de la existencia de por lo menos 150 afectados.

El otro caso sonado fue el de Préstamo Feliz, por el cual se dictó en su momento prisión domiciliaria contra el dueño Fernando García Sada, a quien se le acusó de defraudar por una cantidad millonaria en dólares a inversionistas y acreedores. Esta Sofom se dedicaba a dar créditos a empresas a las que les cobraba mediante la nómina; este caso se destapó en mayo pasado.

En el caso de Alivio Capital, se estima que el monto defraudado es de $420 millones, afectando a 50 personas y dándose a conocer también en mayo de ese año.

Esta empresa se trataba de un fondo para financiar tratamientos médicos, hospitalarios y quirúrgicos para la empresa Imagen Dental, dirigida por Patricio Villarreal Zambrano, quien fue detenido el 1 de julio del 2024 por el delito de fraude en la colonia Mitras Norte en Monterrey.

Por este asunto se detuvo a Villarreal Zambrano tras denuncias de afectados.

Rendimientos exorbitantes

En todos estos casos, el común denominador es el ofrecimiento de rendimientos por encima de instrumentos de deuda bursátil un tanto más confiables, como son los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), que a 28 días ofrecen un rendimiento anualizado de alrededor del 7.38%. Estas empresas, como la hoy polémica Financiera Trínitas fundada por Olvera Rodarte, ofrecían una tasa de rendimientos que iban desde el 14% hasta el 19%.

El fraude de Grupo Peak, que ofreció rendimientos de al menos 19% anuales, fue evidenciado el pasado 18 de abril del 2024, cuando, tras embaucar casi $800 millones de pesos que alrededor de 150 clientes tenían invertidos en esta firma mercantil, se destapó el caso.

Durante el año pasado, otro fraude grande se dio a conocer, ahora por parte de Alivio Capital, la cual recibió una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por desviar alrededor de $420 millones de pesos de al menos 50 inversionistas.

Contra Villarreal Zambrano existen al menos cinco carpetas de investigación por parte de diferentes inversionistas, pues estas personas y grupos destinaban millones de pesos a este fondo para dar créditos en procedimientos hospitalarios, por los que cobraban tasas de interés de hasta el 50% anual.

En este 2025 también se dio a conocer el fraude por parte de Préstamo Feliz, en donde nunca se especificó el monto exacto, pero se presume que son cientos de millones de dólares que Fernando García Sada, director de la intermediaria de esta empresa, habría desviado.

Fue el 15 de mayo del presente año cuando fondos internacionales como CRC Capital Release Fund III y CRC Single Investor Fund VI solicitaron la apertura de los libros y récords de Préstamo Feliz; sin embargo, estos se negaron, por lo cual interpusieron una demanda en el Concurso Mercantil, la cual fue aceptada.

