Cerrar X
sismo_montemorelos_e794828467
Nuevo León

Registra Linares sismo de magnitud 3.7; no se reportan daños

El reporte que da a conocer el Sistema sismológico Nacional refiere que el epicentro del temblor fue a 72 km al suroeste de Linares Nuevo León.

  • 25
  • Septiembre
    2025

Un sismo se registró durante la madrugada de este juves al sur del estado justamente en el municipio de Linares.

El reporte que da a conocer el Sistema sismológico Nacional refiere que el temblor se registró alrededor de la 06:04:51 horas tiempo centro de México.

La magnitud que se registró del sismo es de 3.7 en la escala de Richter.

El epicentro fue a 72 km al suroeste de Linares Nuevo León.

La dirección de Protección Civil de Linares da a conocer que no se registraron daños al momento del temblor.

Las autoridades monitorean el sismo de 3.7 en la escala considerado de menor magnitud.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 8.39.17 AM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_inundaciones_sur_mty_20cea9c358
Lluvias inundan vivienda y derrumban otra al sur de Monterrey
EH_UNA_FOTO_1c10a105ea
Ingresa frente frío 4 con lluvias y vientos moderados
sismografo_21470d456b
Dos sismos de magnitud 6,2 y 6,3 sacuden 13 estados de Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

banxico_tasa_interes_7f8796a0d2
Banxico prevé que tasa concluirá el año en 7.25%
Whats_App_Image_2025_09_25_at_11_49_51_PM_a64fde2d4f
Los ‘cincuentones’: la generación que mueve el consumo en México
Captura_de_pantalla_2025_09_25_223350_495db7aef2
Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 26 de septiembre
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
11def17b_b1a7_4c97_aeef_7b147d308e0c_dd6f82f12c
San Pedro rinde emotivo homenaje a Mauricio Fernández
publicidad
×