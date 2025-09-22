Registra San Nicolás la canasta básica más cara del país: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, dio a conocer este lunes en la conferencia matutina que la canasta básica con mayor costo en México se localizó en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, alcanzando los $946.75 pesos, por encima de la meta oficial de $910 pesos.

En contraste, el precio más bajo se registró en Orizaba, Veracruz, donde la canasta se vendió en $777.30 pesos, casi $170 pesos menos que en el municipio neoleonés.

Finabien lidera en envío de remesas

En la misma conferencia, Escalante destacó que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa como la remesadora que entrega más dinero por envíos desde Estados Unidos a México.

Al simular el envío de $400 dólares, con el tipo de cambio del 18 de septiembre de 2025, la institución pagó $7,483.64 pesos.

Precio promedio de gasolina en México

Por otra parte, en cuanto al monitoreo de combustibles, Profeco informó que el precio promedio de la gasolina regular fue de $23.59 pesos por litro al 19 de septiembre, manteniéndose estable en comparación con semanas anteriores.

“En nuestro seguimiento a la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, tenemos un precio promedio nacional de 23.59 pesos el litro de gasolina regular, y ya tenemos un 94% de cumplimiento de este nuevo acuerdo que recientemente encabezó la presidenta Sheinbaum en las estaciones de todo el país”, detalló Escalante Ruiz.

