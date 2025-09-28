Cerrar X
Nuevo León

Registran enfrentamiento tras baile público en Escobedo

Se registró un enfrentamiento entre elementos de la policía y un grupo de personas que participaban en un baile realizado en la vía pública

  • 28
  • Septiembre
    2025

La madrugada de este domingo se registró un enfrentamiento entre elementos de la policía y un grupo de personas que participaban en un baile realizado en la vía pública.

De acuerdo con información oficial, el evento se llevó a cabo sin contar con el permiso municipal correspondiente en la colonia Jardines de San Martín, Escobedo

El suceso ocurrió tras varios reportes ciudadanos recibidos en la Central de Radio, relacionados con exceso de ruido, obstrucción total de la vialidad y una riña entre asistentes.

Elementos de la policía de proximidad acudieron al lugar para atender las quejas. 

Al arribar, según el comunicado oficial, los agentes fueron agredidos físicamente por algunos presentes, lo que derivó en un enfrentamiento.

Ante esta situación, y al verse superados en número, los policías hicieron uso de armas catalogadas como "S2 Menos Letales", utilizadas para control de disturbios. 

Las autoridades señalaron que su uso se realizó bajo protocolos establecidos.

El baile se desarrollaba directamente en la calle, sin autorización ni medidas de control, lo que generó preocupación entre algunos vecinos por la falta de orden y seguridad. 

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni lesionadas de gravedad.

Las autoridades locales reiteraron que no están en contra de los eventos comunitarios, siempre y cuando se desarrollen de manera ordenada, respetando la normatividad municipal y los espacios públicos. 

No se ha emitido información adicional sobre posibles sanciones o investigaciones relacionadas con el evento.


