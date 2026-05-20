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Nuevo León

Detectan gusano barrenador en perro de San Pedro

Autoridades indicaron que actualmente se mantiene una coordinación con distintas instancias sanitarias para dar seguimiento puntual al caso

  • 20
  • Mayo
    2026

El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León informó que la detección de un caso de gusano barrenador en un perro del municipio de San Pedro permitió confirmar que los protocolos de vigilancia sanitaria en la entidad continúan activos y operando de manera adecuada.

Según detalló el organismo, el caso fue localizado de forma oportuna gracias a los mecanismos de monitoreo y revisión implementados para prevenir riesgos que puedan afectar la salud animal en el estado.

Refuerzan vigilancia sanitaria en Nuevo León

Autoridades indicaron que actualmente se mantiene una coordinación con distintas instancias sanitarias para dar seguimiento puntual al caso, además de fortalecer las acciones de prevención, control y atención en diversos municipios de Nuevo León.

"El hecho de que este caso haya sido detectado de manera oportuna demuestra que los mecanismos de vigilancia, revisión y atención sanitaria están operando correctamente en Nuevo León", comentó el presidente del comité y diputado local, Armando Víctor Gutiérrez.

Llaman a reportar casos sospechosos

Asimismo, el comité exhortó a productores, médicos veterinarios y ciudadanía en general a reportar inmediatamente cualquier situación sospechosa relacionada con esta plaga, con el objetivo de actuar con rapidez y evitar su propagación.


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