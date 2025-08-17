Cerrar X
Reportan_muerte_de_un_adulto_mayor_en_una_banqueta_de_Monterrey
Nuevo León

Reportan muerte de un adulto mayor en una banqueta de Monterrey

El fallecimiento, presumiblemente por causas naturales y debido a enfermedades que padecía la víctima, ocurrió sobre el cruce de Colón y Fabriles

  • 17
  • Agosto
    2025

La muerte de un hombre de la tercera edad en una banqueta provocó un despliegue policiaco sobre la avenida Colón, en el Centro de Monterrey.

El cuerpo no presentaba huellas de violencia, pero tenía secuelas de múltiples comorbilidades (enfermedades o trastornos).

Trascendió que aproximadamente a las 07:00 horas del domingo el hombre se sentó en una jardinera para después desvanecerse contra el suelo.

Para efectuar las indagatorias, elementos de la Fiscalía acordonaron el paso peatonal a la altura de la calle Fabriles.

En el sitio no se precisó la identidad del fallecido, sin embargo, se dijo que tendría 65 años, vestía pantalón en color caqui; camisa de manga larga azul cielo, y llevaba un sombrero de Sol verde militar.

El reporte fue atendido en primera instancia por agentes de la Policía de Monterrey, quien resguardaron el área mientras se llevaba el levantamiento del cuerpo.


