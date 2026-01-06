Suena Melissa Barrera, actriz regiomontana, para ser Wonder Woman

El nombre de Melissa Barrera empieza a resonar con fuerza en el Universo DC.

La actriz originaria de Monterrey se colocó en el radar de los fans luego de que Simu Liu la mencionara públicamente como una opción para interpretar a Wonder Woman, uno de los personajes más emblemáticos del cine de superhéroes.

Aunque se trata únicamente de una sugerencia y no de un anuncio oficial, el comentario desató entusiasmo, especialmente entre el público mexicano, que ve en Barrera una posible representante nacional dentro de una de las franquicias más importantes de Hollywood.

El comentario que impulsó la expectativa

La conversación surgió durante una entrevista, en la que Simu Liu habló sobre su experiencia trabajando con Barrera en el proyecto The Copenhagen Test.

El actor destacó su disciplina física, constancia y nivel de entrenamiento, cualidades que, a su juicio, encajan con el perfil de Diana Prince.

“Ella se esfuerza muchísimo y eso tiene mucho del espíritu de Wonder Woman”, comentó Liu, dejando la sugerencia abierta al equipo encabezado por James Gunn.

Una nueva era para DC

Cabe señalar que el Universo DC atraviesa una etapa de reestructura creativa bajo la dirección de James Gunn, quien ha dejado claro que busca redefinir a sus personajes principales.

En ese proceso se encuentra Wonder Woman, cuyo futuro aún no ha sido detallado públicamente.

Gunn ha reiterado que el casting del personaje no se abordará hasta que el guion esté terminado, por lo que, hasta ahora, no existe una lista oficial de candidatas ni decisiones tomadas.

De Monterrey a Hollywood

Melissa Barrera nació en Monterrey, Nuevo León, en 1990. Su carrera comenzó en la televisión mexicana, pero dio el salto internacional con proyectos como Club de Cuervos y, posteriormente, con su participación en la franquicia Scream, donde se consolidó como un rostro habitual del cine comercial estadounidense.

El peso del legado amazona

El personaje de Wonder Woman fue interpretado recientemente por Gal Gadot, quien marcó una etapa clave en la franquicia, por ello cualquier posible relevo genera atención y debate entre seguidores y especialistas del género.

Expectativa sin confirmación

Por ahora, la posibilidad de que Melissa Barrera se convierta en la nueva Mujer Maravilla sigue siendo solo una especulación.

