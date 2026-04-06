Israel ataca planta petroquímica South Pars de Irán

El gobierno de Israel confirmó un bombardeo contra el complejo petroquímico South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas natural del mundo y pieza clave para la economía de Irán.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la operación impactó instalaciones responsables de cerca del 50% de la producción petroquímica iraní.

Además, afirmó que, tras ataques recientes, hasta el 85% de las exportaciones del sector habrían quedado afectadas.

Daños energéticos y afectación operativa

Medios iraníes reportaron explosiones en el complejo de Asaluyeh, donde operan empresas como Mobin y Damavand, encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas.

Aunque algunas instalaciones permanecen operativas, autoridades locales confirmaron interrupciones eléctricas que paralizan buena parte del complejo energético.

Golpe a la cúpula militar iraní

En paralelo, Israel informó la muerte de altos mandos de la Guardia Revolucionaria. Entre ellos, el jefe de inteligencia, Majid Khademi, y Asghar Bakeri, líder de una unidad encubierta de la Fuerza Quds.

Los ataques también alcanzaron zonas de Teherán, incluida el área cercana a la Universidad de Tecnología Sharif, donde se registraron columnas de humo y vuelos de cazas a baja altura durante horas.

Respuesta iraní y víctimas en Israel

Irán respondió con múltiples lanzamientos de misiles contra territorio israelí. Uno de los impactos más graves ocurrió en Haifa, donde al menos cuatro personas murieron tras el colapso de un edificio residencial.

Además, el área metropolitana de Tel Aviv registró daños en viviendas y personas heridas tras cinco oleadas de ataques en un solo día.

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Cabe mencionar que países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita activaron sus sistemas de defensa aérea ante la llegada de misiles y drones iraníes.

La tensión se concentra también en el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, cuyo control por parte de Irán ha disparado los precios de la energía.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un ultimátum a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo posibles ataques contra infraestructura energética iraní.

En redes sociales, Trump lanzó amenazas directas sobre nuevas ofensivas si no hay avances diplomáticos.

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Mientras tanto, mediadores de Egipto, Pakistán y Turquía presentaron una propuesta de alto el fuego de 45 días, que incluye la reapertura del estrecho para facilitar negociaciones.

Hasta ahora, ni Irán ni Estados Unidos han respondido oficialmente a la iniciativa.

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