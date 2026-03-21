Muere Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal de 'Russiagate'

El exdirector del FBI y exfiscal especial, Robert Mueller, falleció a los 81 años, informó su familia mediante un comunicado en el que pidió respeto a su privacidad.

Mueller, cuyo nombre completo era Robert Swan Mueller III, fue una figura central en la seguridad nacional de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y años más tarde encabezó la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, lo que lo colocó en el centro de la polarización política del país

Nombrado director del FBI en 2001 por el entonces presidente George W. Bush y ratificado durante la administración de Barack Obama, Mueller transformó la agencia en una estructura enfocada en la lucha contra el terrorismo tras los ataques del 11-S.

Su gestión, que se extendió hasta 2013, es recordada por modernizar las capacidades de inteligencia del Buró y fortalecer la coordinación con otras agencias de seguridad.

El fiscal del caso Rusia

En 2017, el Departamento de Justicia lo designó como fiscal especial para investigar la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y los posibles vínculos con la campaña de Donald Trump.

Su investigación derivó en el llamado Informe Mueller, publicado en 2019, el cual concluyó que Rusia interfirió de manera “amplia y sistemática” en el proceso electoral estadounidense.

El documento no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, aunque sí detalló múltiples episodios que podrían constituir obstrucción a la justicia, sin emitir cargos formales debido a la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones.

Detalles del Informe Muller

El Informe Mueller, elaborado por Robert Mueller y publicado en abril de 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es uno de los documentos más relevantes en la política reciente del país. Con cerca de 448 páginas, se divide en dos volúmenes principales:

Volumen I: Analiza la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los posibles vínculos con la campaña de Donald Trump

Interferencia rusa y contactos con la campaña, el informe concluye que Rusia intervino de forma “amplia y sistemática” en las elecciones de 2016 con el objetivo de favorecer a Trump y perjudicar a Hillary Clinton.

Principales hallazgos

Campaña digital de desinformación:

Operada por la Internet Research Agency, que difundió propaganda en redes sociales para influir en votantes estadounidenses.

Hackeo y filtración de correos:

Realizado por la inteligencia militar rusa (GRU), afectando al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a la campaña de Clinton, con posterior difusión a través de plataformas como WikiLeaks.

Contactos con la campaña de Trump:

Se documentaron múltiples interacciones entre personas cercanas a Trump y actores vinculados al gobierno ruso.

Conclusión clave:

No se logró probar una conspiración criminal o coordinación formal entre la campaña de Trump y Rusia, bajo los estándares legales de “conspiración”.

Volumen II: Posible obstrucción a la justicia

Examina posibles actos de obstrucción a la justicia por parte del entonces presidente.

Mueller analizó 10 episodios en los que Trump pudo haber intentado obstaculizar la investigación.

Casos relevantes:

Intentos de destituir al entonces director del FBI, James Comey.

Presiones sobre el fiscal general Jeff Sessions para retomar control de la investigación.

Intentos de influir en testigos clave como Michael Cohen y Paul Manafort.

Esfuerzos para desacreditar o frenar la investigación desde la Casa Blanca.

Conclusión: Mueller no exoneró a Trump, pero tampoco lo acusó formalmente. Señaló que, debido a la política del Departamento de Justicia, no podía imputar cargos a un presidente en funciones.

“Si hubiéramos tenido confianza en que el presidente no cometió un delito, lo habríamos dicho”.

Resultados de la investigación

37 acusaciones formales (indictments).

7 condenas o acuerdos de culpabilidad, incluyendo a figuras cercanas a Trump.

Procesos contra ciudadanos y entidades rusas por interferencia electoral (aunque fuera del alcance judicial directo de Estados Unidos).

El Informe Mueller no cerró el debate, sino que lo intensificó, para algunos, confirmó que hubo interferencia rusa sin colusión criminal comprobaday para otros, evidenció conductas graves de posible obstrucción por parte del presidente.

El documento también dejó abierta la puerta a acciones del Congreso, como un posible juicio político, aunque en ese momento no derivó directamente en una destitución.

Últimos años y legado

Mueller, veterano de la guerra de Vietnam y considerado por muchos como un servidor público íntegro, fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson en 2021, padecimiento que deterioró su salud en sus últimos años.

Aunque su familia no detalló la causa exacta de su muerte, su figura deja un legado complejo: para algunos, un símbolo de institucionalidad y rigor legal; para otros, un actor central en una de las investigaciones más divisivas en la historia reciente de Estados Unidos.

Su trabajo al frente del FBI y en el caso de la interferencia rusa marcó una etapa clave en la política y seguridad del país, cuyos efectos continúan influyendo en el debate público estadounidense.

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