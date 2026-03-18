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Coahuila

Aumentan las penas por robo de mascotas en Coahuila

Esta reforma al Código Penal, aprobada en el Congreso Local, busca no solo castigar este delito, sino también concientizar sobre la protección animal

  • 18
  • Marzo
    2026

En una reciente entrevista para Info7, el diputado local Álvaro Moreira anunció que en Coahuila las personas que roben seres sintientes, como mascotas, podrían enfrentar penas de hasta dos o incluso cuatro años de cárcel. 

Esta reforma al Código Penal, aprobada en el Congreso del estado, tiene como objetivo no solo castigar este delito, sino también concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger a los animales.

Moreira enfatizó que los perros y gatos son miembros de la familia y su pérdida puede causar depresión y un profundo dolor emocional a quienes los aman.

Álvaro Moreira

"El robo de una mascota no es como robar cualquier objeto; aquí se trata de un ser que siente y se está afectando a una familia que quiere a ese ser sintiente", destacó el legislador.

La reforma busca abordar el creciente problema de los robos de animales, los cuales ya se han reportado y denunciado en diversas ocasiones.

Las penas se aplicarán a aquellos que cometan el delito de manera dolosa, siempre y cuando se compruebe a través de investigaciones realizadas por las autoridades de la Fiscalía General.

Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la protección de los seres sintientes y la sensibilización de la sociedad sobre el valor de las mascotas en nuestras vidas.


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