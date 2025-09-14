Rescatan a hombre atrapado por la corriente en río Santa Catarina

Momentos de tensión se vivieron la noche de este domingo en el municipio de Juárez, luego de que un hombre de 34 años quedara atrapado sobre los muros del puente del río Santa Catarina, en la zona del Puente El Sabinal, debido al incremento de la corriente provocado por las lluvias recientes.

El incidente se registró alrededor de las 20:30 horas en el cruce de Juan de la Barrera y el Puente El Sabinal, donde testigos alertaron sobre la presencia de una persona en riesgo. El hombre, identificado como Jesús, se encontraba sin posibilidad de moverse, aferrado a la estructura para evitar ser arrastrado por la fuerza del agua.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Juárez coordinaron un operativo de rescate que se extendió por casi dos horas.

Para la extracción fue necesario implementar un sistema de cuerdas, mediante el cual un rescatista descendió hasta donde se encontraba la víctima, asegurándola para poder sacarla con éxito.

Tras lograr ponerlo a salvo cerca de las 22:00 horas, el hombre fue trasladado a una zona segura, donde recibió valoración médica. Aunque presentaba signos de agotamiento y crisis nerviosa, no se reportaron lesiones de gravedad.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de no intentar cruzar ríos, arroyos o vados durante la lluvia, ya que en minutos la fuerza de la corriente puede sorprender y poner en riesgo la vida.

