Nuevo León

Rescatan a perro atrapado en arroyo El Obispo en San Pedro

El animal fue trasladado a instalaciones municipales de San Pedro, donde permanecerá bajo resguardo para ser canalizado al área de Control Canino

  • 02
  • Septiembre
    2025

Un operativo de más de hora y media permitió el rescate de un perro que había quedado atrapado en el arroyo El Obispo, en el municipio de San Pedro Garza García, durante la madrugada de este martes.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Mercurio, en la colonia Unidad San Pedro FOM 37, donde vecinos alertaron sobre un canino que no lograba salir del cauce.

De acuerdo con información oficial, el animal se encontraba a una profundidad estimada de entre seis y siete metros, por lo que se requirió el apoyo de dos unidades y la instalación de un sistema de descenso para poder alcanzarlo sin poner en riesgo a los rescatistas.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León en coordinación con Protección Civil de San Pedro, quienes tras varios intentos lograron asegurar al perro y ponerlo a salvo cerca de las 2:00 horas.

El animal fue trasladado a instalaciones municipales de San Pedro, donde permanecerá bajo resguardo para posteriormente ser canalizado al área de Control Canino.

Las autoridades confirmaron que no se detectaron más riesgos en el sitio una vez concluida la operación.


