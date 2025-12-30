Podcast
Nuevo León

Lanza Monterrey sistema de alerta temprana para emergencias

La herramienta informará a la ciudadanía, de manera preventiva y en tiempo real, sobre la probabilidad y ocurrencia de desastres naturales o emergencias

  • 30
  • Diciembre
    2025

En un paso histórico para la gestión de riesgos en la región, el municipio de Monterrey presentó oficialmente la aplicación SIAT Monterrey, el primer sistema de alerta temprana a nivel estatal y en la zona norte de México. 

Esta herramienta electrónica informará a la ciudadanía, de manera preventiva y en tiempo real, sobre la probabilidad y ocurrencia de desastres naturales o emergencias.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 3.48.09 PM.jpeg

La presentación se realizó durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 2025, celebrada en las instalaciones del C4. 

El SIAT Monterrey se integra como una pieza clave de la estrategia Escudo dentro del Plan Municipal de Desarrollo, con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta, auxilio y recuperación de la población ante fenómenos naturales.

Daniel Betancourt Saldaña, director de Protección Civil de Monterrey, destacó la relevancia de esta innovación.

“En esta sesión se presentaron las acciones implementadas con Policía y Tránsito, además del lanzamiento de esta aplicación, que es fundamental para que la ciudadanía sepa cómo actuar oportunamente”, señaló Betancourt.

Con el lanzamiento del SIAT, Monterrey refuerza su infraestructura de inteligencia urbana, buscando reducir el impacto de siniestros mediante recomendaciones anticipadas y una comunicación directa con el ciudadano.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 3.48.11 PM.jpeg

Protocolo invernal y control de pirotecnia

Además de la nueva aplicación, el Consejo, encabezado por mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estableció las líneas de acción para el cierre de año y el inicio de 2026.

Un marco de acción para mitigar los peligros por el uso de pólvora en festejos.

Además de un plan de atención para frentes fríos y población vulnerable.

Y protocolos de Protección Civil para garantizar la seguridad en concentraciones masivas.

En la reunión estuvieron presentes autoridades clave de la seguridad municipal, entre ellos el Comisario General Eduardo Sánchez, el Comisario en Jefe Jorge Márquez, y el Inspector General de Inteligencia Jorge Ortega.


