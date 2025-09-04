Cerrar X
Nuevo León

Rescatan serpiente de cascabel en colonia Satélite Acueducto

Elementos de Protección Civil acudieron para realizar el procedimiento de captura, ante el riesgo que representaba para los habitantes de la zona

  • 04
  • Septiembre
    2025

Una serpiente de cascabel fue localizada y rescatada la noche de este miércoles en la colonia Satélite Acueducto, al sur de Monterrey, lo que generó la movilización de personal de Protección Civil de Nuevo León.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:13 horas, cuando vecinos reportaron la presencia del ejemplar en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Miradores.

Ante el riesgo que representaba para los habitantes de la zona, los elementos de la corporación acudieron de inmediato con una de sus unidades para realizar el procedimiento de captura.

De acuerdo con los rescatistas, se trataba de un ejemplar joven de aproximadamente 20 centímetros de longitud, que se encontraba en movimiento cerca de la entrada de la vivienda.

Tras varios minutos de maniobras, la serpiente fue asegurada sin incidentes, garantizando la seguridad de los vecinos y de la propia especie.

Posteriormente, el animal fue trasladado por personal de Protección Civil para su liberación en un hábitat natural, con el objetivo de devolverlo a un entorno seguro y adecuado para su supervivencia.


