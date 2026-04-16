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Internacional

El Salvador permitirá condenar a menores a cadena perpetua

El país aprobó reformas constitucionales que permitirán cadena perpetua a menores desde 12 años por delitos graves como homicidio, violación y feminicidio

  • 16
  • Abril
    2026

El Salvador podrá condenar a menores a cadena perpetua.

Y es que este jueves, el país centroamericano dio a conocer a través de su Diario Oficial, que a partir del próximo 26 de abril entrarán en vigor las reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Legislativa, en las que, entre las medidas aprobadas, se encuentra la posibilidad de sentenciar a prisión perpetua a menores a partir de los 12 años.

Para el caso de las sentencias a los menores, los diputados salvadoreños establecieron que la cadena perpetua sería aplicada a quienes sean condenados por delitos como homicidio, feminicidio y violación.

Debido a estas reformas, otras leyes fueron reformadas.

Tal es el caso de los códigos penal y procesal penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.

En las modificaciones también se incluyó la Orgánica Judicial, pues convierte juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que tendrán la responsabilidad de estudiar los casos en los que aplique la cadena perpetua.

Además, estas reformas también contemplan la creación de un mecanismo de revisión para los casos en los que se aplique cadena perpetua.


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