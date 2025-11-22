Reúne San Pedro 2,000 juguetes en el Kilómetro del Juguete

Buscando llevar el espíritu navideño a todos en el municipio, el gobierno de San Pedro implementó el programa "Kilómetro del Juguete", mediante el que buscó captar juguetes nuevos o usados en buenas condiciones para entregar en Navidad a quienes más lo necesitan.

La meta que se planteó el cabildo, encabezado por el alcalde, Mauricio Farah, fue de 2,000 juguetes, la cual fue superada gracias a la participación de los sampetrinos, quienes abarrotaron Calzada del Valle con sus donativos.

“Yo ahorita estuve preguntando, el año pasado rompimos la meta y yo andaba medio preocupado, dije ¿iremos a llegar? Todo indica que vamos a superar la meta, lo cual me llena de mucha alegría, de mucha emoción, de saber que todos estos juguetes y estos regalos van a llegar a manos de niños y niñas para pasar una Navidad mucho más amable, con mucho más amor y con mucha alegría”, indicó durante el evento.

Durante esta celebración estuvo presente la presidenta del DIF municipal, Elisa Cruz, quien resaltó la colaboración de los integrantes del Club Rotarios, el American Institute of Monterrey, Madrinas de San Pedro y la Prepa Tec Milenio, apoyaron donando juguetes y envolviéndolos para ser entregados.

“Estoy impresionada con la cantidad de ayuda, con la cantidad de mensajes que me llegaban de a dónde voy a dejar el juguete, qué día llego, somos una comunidad muy, muy empática, muy solidaria y estoy bien orgullosa de yo también formar parte de ella, muchas gracias a todos.”, aseguró.

Si deseas unirte a esta iniciativa solidaria, tienes hasta el 30 de noviembre para llevar tus juguetes nuevos o usados en buen estado a las instalaciones del DIF Palo Blanco o en los centro de acopio que se colocarán durante las ediciones de San Pedro de Pinta.

