Revela Mauricio que le regresa el cáncer; no pedirá licencia

“Si nos llegara el caso en que ya no pudiera, pues obviamente renunciaría, no es el caso ahorita, yo me siento bien, aunque traigo cáncer y y traigo un dolor ahorita ya continuo desde hace días, pero nada que me impida jalar y nada que me impida, al contrario, yo te diría que estas situaciones a veces no sabe uno para quién trabaja.

“En mi caso personal a mí me ayuda estar ocupado y y concentrado en haciendo cosas, en mucha gente que se mueren rapidísimo, te da una desesperación y te da una depresión, eso es lo peor que te puede pasar: una depresión en estas cosas eh son terrible, ´te carga Pifas´ como dice, ¿no?

“Entonces, en mi caso, pues la verdad estoy muy lejos de de estar en un cuadro así, como le digo, yo tengo mucho optimismo en que este cáncer lo vamos a acabar otra vez combatiendo, aunque pues es que me va a costar el tratamiento pues pasar algunos días muy difíciles”, sostuvo.