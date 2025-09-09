Revela PCNL video sobre rescate de menores en Cadereyta

Mientras realizaban diversas maniobras con líneas de vida para salvaguardar a tres menores de edad, un rescatista de Protección Civil de Nuevo León captó el momento del rescate de los afectados varados en el Río Santa Catarina.

Imágenes muestran la complejidad y al mismo tiempo el esfuerzo de los rescatistas para salvar a los menores, debido a que la corriente del río se incrementó más del 30 % de su capacidad.

De acuerdo con las autoridades, el río tenía aproximadamente 60 metros y una profundidad que oscilaba entre los 2 a 4 metros.

Tras el rescate, los tres menores de 9, 14 y 15 años respectivamente, fueron valorados por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas para descartar lesiones o heridas de gravedad.

