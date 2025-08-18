Cerrar X
Nuevo León

Revisarán tema de transporte escolar obligatorio este martes

La diputada Perla Villarreal, aseguró que es indispensable revisar la propuesta y todas las escuelas pública y privada deberán de presentar un plan de movilidad

Para revisar más a fondo la propuesta del transporte escolar obligatorio enviada por el Gobierno del Estado, las comisiones unidas de Educación, Movilidad y Presupuesto del Congreso tendrán una mesa de trabajo este martes.

La diputada presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal aseguró que, en medio de la revisión de la nueva Ley de Educación, es indispensable revisar esta propuesta enviada por el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, en donde se propone que todas las escuelas tanto públicas como privadas deberán de presentar un plan de movilidad.

“Mañana (martes) tenemos el tema del transporte escolar, que es un tema que l Gobernador (Samuel García) ha puesto en la luz y espero que los secretarios implicados en las iniciativas que se presentaron nos acompañen mañana, para ver esto”, dijo Perla Villarreal.

A la mesa de trabajo se invitó al Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, al de Educación, Juan Paura y al Tesorero del Estado, Carlos Garza, para discutir cómo se llevaría a cabo el plan de transporte escolar gratuito en dado caso de ser aprobado.

El Gobierno del Estado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación, con el objetivo de que cada escuela pública y privada elabore un plan de movilidad, para implementar el transporte escolar, especialmente en zonas con problemas de tráfico escolar.

Ante esto el Congreso local aprobó realizar mesas de trabajo para analizar a fondo las iniciativas que se presentaron en torno a esta propuesta y se turnaron con carácter urgente a las comisiones de Educación, Movilidad y Presupuesto.

A las mesas se invitaron a las autoridades municipales, académicos, sociedad civil y la comunidad escolar, para saber su opinión al respecto y cómo sería la mejor forma de aplicarlo.


