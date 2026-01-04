Aplicarán cierres nocturnos en Carretera Nacional por obras

El ayuntamiento de Monterrey anuncio la aplicación de restricciones viales nocturnas en la Carretera Nacional, a la altura del sector La Rioja, durante las noches del lunes 5 y martes 6 de enero.

Las medidas forman parte de los trabajos para edificar un paso a desnivel en esta zona, considerada una de las de mayor flujo vehicular al sur del área metropolitana.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, las restricciones se aplicarán exclusivamente en horario nocturno para reducir el impacto en la movilidad diaria.

Los trabajos iniciarán a las 11:00 de la noche del lunes 5 de enero y la circulación se reabrirá a las 5:00 de la mañana del martes 6, el mismo operativo se repetirá la noche del martes, con reapertura prevista para las 5:00 horas del miércoles 7 de enero.

Durante el desarrollo de las labores, se impedirá la circulación en los carriles derechos, el de baja velocidad y el carril central en el sentido de norte a sur de la Carretera Nacional.

El carril de alta velocidad permanecerá habilitado al tránsito vehicular y se implementará un contraflujo para mantener la movilidad en la zona y evitar congestionamientos mayores.

Las autoridades detallaron que los trabajos programados consisten en la instalación de pre-losas, una etapa clave en la construcción del paso a desnivel.

Para estas maniobras, se requiere un espacio amplio que permita el desplazamiento seguro de la maquinaria pesada, así como la correcta colocación de los elementos estructurales.

La Secretaría de Obras Públicas informó que el área contará con señalización preventiva visible para alertar a los automovilistas sobre las modificaciones temporales en la circulación.

Además, habrá presencia de elementos de la Dirección de Tránsito de Monterrey, quienes se encargarán de orientar a los conductores, agilizar el flujo vehicular y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes transitan por el lugar.

Las autoridades reiteraron que estas acciones son temporales y necesarias por lo que instaron a la ciudadanía a tomar rutas alternas.

