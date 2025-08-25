Cerrar X
Nuevo León

Rinden homenaje y piden justicia a las víctimas del Casino Royale

Los familiares de las 52 víctimas del atentado exigen justicia y denuncian la impunidad que persiste tras más de 14 años sin sentencias firmes

  • 25
  • Agosto
    2025

A 14 años del atentado y tragedia en el Casino Royal, este hecho sigue siendo una herida abierta para los familiares y amigos de las 52 víctimas que murieron.

Con flores, globos y velas fue como decoraron el memorial a las afueras del lugar.

“Recordarlo hoy, como cada año, e insistirle a la ciudad que la memoria, que la historia de un ataque tan brutal, no nos vuelva a alcanzar, que la violencia continúa y si nosotros continuamos indolentes, esto jamás va a parar”, mencionó Samara Pérez, familiar de una de las víctimas. 

Los familiares mencionaron que no esperan ni deberían traer flores a sus difuntos; en su lugar debe ser justicia, la cual, tras más de una década, no ha existido.

“Recordarles a los nuevos magistrados que, al tener conocimiento de estos juicios, realicen las sentencias de la forma más rápida y sobre todo pegadas a derecho, para que a estas personas les caiga todo el peso de la ley, y ya no hay más excusas ni pretextos para que ellos puedan hacer ningún otro tipo de recurso jurídico”, reiteró.

Familiares mencionaron que, a pesar de acudir al apoyo de los tres niveles de gobierno, este ha sido nulo.

Sin embargo, entre las 52 personas fallecidas de ese día, se encontraba una persona de origen estadounidense, por lo que se enviará el documento al consulado del país vecino para que se incluya en la investigación del caso.

“Este ciudadano americano que falleció en el ataque, ahora que consideran que son delincuentes terroristas, pues caiga todo el peso de la ley”, concluyó Samara.

El casino fue demolido en años pasados; sin embargo, las dudas y la incertidumbre continúan, así como los responsables siguen sin ser juzgados.


