Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
roban_agencia_publicitaria_25d80336d3
Nuevo León

Roban agencia publicitaria en Monterrey; se llevan computadoras

El incidente ocurrió en el inmueble marcado con el número 1868, donde también se grababan podcasts y trabajaban diversos creadores de contenido

  • 04
  • Diciembre
    2025

Un robo fue reportado en una agencia publicitaria ubicada sobre la avenida Alfonso Reyes, a la altura de la calle Mar Jónico, en la colonia Bernardo Reyes, en Monterrey.

El incidente ocurrió en el inmueble marcado con el número 1868, donde también se grababan podcasts y trabajaban diversos creadores de contenido.

De acuerdo con información preliminar, el personal abandonó las instalaciones alrededor de las 18:30 de la tarde del miércoles.

Se presume que el robo ocurrió durante la noche y la madrugada de este jueves, cuando el lugar permanecía sin vigilancia.

roban-agencia-publicitaria.jpeg

Vecinos aseguraron escuchar a altas horas de la noche la alarma de seguridad.

Fue por la mañana, al llegar a laborar, que los trabajadores descubrieron que su equipo había sido sustraído.

Aunque aún no se tiene un monto estimado del daño, se calcula que fueron robadas alrededor de 18 computadoras.

Las primeras indagatorias apuntan a que los responsables pudieron haber ingresado tras forzar una de las ventanas, aunque todavía no se confirma si actuó una sola persona o un grupo.

Agentes ministeriales y elementos de la policía de Monterrey acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y permanecieron en la zona para recabar toda la información posible.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25338834065846_0af7fb0fb5
Inauguran estatua de RoboCop en Detroit, el héroe de la ciudad
Olmos_Pesqueria_cc27474240
Vecino de Pesquería denuncia que le robaron $140,000 pesos
nl_caso_explosion_pesqueria_15098d311d
NL confirma al responsable de la explosión en Pesquería
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_39_9dae41a24c
México vs Sudáfrica, se repite por primera vez partido inaugural
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_38_3703ba3ff4
Caen presuntos criminales ligados a homicidios en San Nicolás
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×