Roban agencia publicitaria en Monterrey; se llevan computadoras

Un robo fue reportado en una agencia publicitaria ubicada sobre la avenida Alfonso Reyes, a la altura de la calle Mar Jónico, en la colonia Bernardo Reyes, en Monterrey.

El incidente ocurrió en el inmueble marcado con el número 1868, donde también se grababan podcasts y trabajaban diversos creadores de contenido.

De acuerdo con información preliminar, el personal abandonó las instalaciones alrededor de las 18:30 de la tarde del miércoles.

Se presume que el robo ocurrió durante la noche y la madrugada de este jueves, cuando el lugar permanecía sin vigilancia.

Vecinos aseguraron escuchar a altas horas de la noche la alarma de seguridad.

Fue por la mañana, al llegar a laborar, que los trabajadores descubrieron que su equipo había sido sustraído.

Aunque aún no se tiene un monto estimado del daño, se calcula que fueron robadas alrededor de 18 computadoras.

Las primeras indagatorias apuntan a que los responsables pudieron haber ingresado tras forzar una de las ventanas, aunque todavía no se confirma si actuó una sola persona o un grupo.

Agentes ministeriales y elementos de la policía de Monterrey acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y permanecieron en la zona para recabar toda la información posible.

Comentarios