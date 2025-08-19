Cerrar X
Nuevo León

Ruzic da la sorpresa y elimina a la multicampeona Pavlyuchenkova

  • 19
  • Agosto
    2025

Este martes se dio el primer gran campanazo del Abierto Monterrey, pues la croata Antonia Ruzic eliminó a la tetracampeona Anastasia Pavlyuchenkova por marcador de 7-6(4) y 6-1. 

El duelo presentaba un contraste generacional, con una diferencia de 12 años entre ambas jugadoras: Pavlyuchenkova, de 34 años, y Ruzic, de apenas 22.

Pese a que esta es apenas su segunda aparición en un torneo de alto calibre WTA 500, Ruzic demostró mucha calidad ante una rival de jerarquía.

El primer set fue una auténtica batalla de voluntades, pues ambas tenistas defendieron con éxito su servicio, sin ceder ninguna oportunidad de quiebre. 

La paridad llevó el set a un tiebreak, donde Ruzic se recuperó de un 3-4 en contra para quebrar el servicio de la rusa en dos ocasiones; así, con un 7-4, la croata se llevó el set en 70 minutos de juego, ganando un importante impulso anímico.

Ese envión se tradujo en una superioridad absoluta en el segundo parcial, donde Ruzic quebró el servicio de Pavlyuchenkova en la primera oportunidad y confirmó la ventaja con su propio saque.

La rusa, quien no pudo replicar el nivel mostrado en el primer set, comenzó a mostrar signos de desesperación, mientras que su rival aprovechaba cada oportunidad.

Ruzic, llegó al cuadro principal después de superar la ronda de calificación sin perder un solo set y mantuvo su racha impecable al cerrar el partido con un contundente 6-1 en tan solo 30 minutos.

Con esta victoria, la croata avanza a la segunda ronda del torneo, su cuarto avance consecutivo en esta etapa en los últimos torneos que ha disputado. Ahora, Ruzic espera a la ganadora del partido entre la italiana Elisabetta Cocciaretto y la francesa Leolia Jeanjean para definir a su próxima oponente.


