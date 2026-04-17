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Internacional

Delcy Rodríguez nombra a Carlos Alvarado ministro de Salud

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este viernes a Carlos Alvarado como nuevo ministro de Salud

  • 17
  • Abril
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este viernes a Carlos Alvarado como nuevo ministro de Salud, cargo que ya ocupó entre 2018 y 2022.

Alvarado, quien se desempeñaba desde enero como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sustituye a Nuramy Gutiérrez, quien había asumido la titularidad de la cartera el pasado 19 de enero.

Reconocimiento por su papel en la pandemia

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Rodríguez destacó la trayectoria del funcionario, subrayando su participación en la atención sanitaria durante la crisis de la COVID-19.

La mandataria señaló que Alvarado tuvo un rol clave en la “protección del pueblo venezolano”, especialmente durante la emergencia sanitaria global.

Tras su salida del ministerio, Gutiérrez fue designada como rectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, donde continuará vinculada a la formación de profesionales del área médica.

El cambio ocurre semanas después de que la propia Gutiérrez nombrara a Alvarado como presidente del IVSS, en un movimiento que ahora se consolida con su retorno al gabinete.

Publicación de boletín epidemiológico

La salida de Gutiérrez también se produce poco después de la publicación del primer boletín epidemiológico oficial en años, difundido el pasado 9 de abril, correspondiente a la semana del 15 al 21 de marzo de 2026.

El informe incluyó datos sobre enfermedades como fiebre amarilla, sarampión, rubéola y malaria, y reportó, entre otros indicadores, 38 casos de fiebre amarilla desde junio de 2025, con 21 fallecimientos, así como más de 25 mil casos acumulados de malaria en el último año.

Desde su llegada al poder en enero de 2026, Delcy Rodríguez ha impulsado una serie de ajustes en el gabinete como parte de la reorganización institucional tras la salida de Nicolás Maduro, en un intento por estabilizar sectores clave como la economía y la salud pública.

 


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