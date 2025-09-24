Cerrar X
Nuevo León

Salud refuerza acciones contra embarazo adolescente en Nuevo León

La Secretaría de Salud de Nuevo León llamó a intensificar las acciones de prevención para reducir aún más los embarazos en este sector de la población

  • 24
  • Septiembre
    2025

En el marco de la Semana de Conmemoración del Día Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Secretaría de Salud de Nuevo León llamó a intensificar las acciones de prevención para reducir aún más los embarazos en este sector de la población.

Durante la conferencia El Nuevo León Informa, la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín Escamilla, informó que entre 2016 y 2024 se logró una disminución del 44% en los embarazos adolescentes en la entidad.

No obstante, advirtió que es necesario mantener y reforzar los esfuerzos para alcanzar cifras todavía más bajas.

“En 2024 cerramos con un 12.7% de embarazos en adolescentes del total de nacimientos. Quisiéramos tener cifras mucho más bajas, pues la meta debería ser cero. Estamos trabajando y buscando llegar a cada rincón del estado para educar a las mamás, a las niñas, niños y jóvenes”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, en lo que va del año se han registrado 5,248 nacimientos en adolescentes de entre 10 y 19 años. Recordó que esta etapa de la vida no es la ideal para la maternidad o paternidad, debido a las complicaciones que pueden presentarse, como desnutrición, preeclampsia, anemia grave, parto prematuro, así como consecuencias en la salud mental, la continuidad escolar y las oportunidades de desarrollo.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud invitó a las y los adolescentes a acercarse a los Servicios Amigables que operan en los centros de salud, donde se brinda orientación en métodos de planificación familiar, educación sexual, prevención de violencia y enfermedades de transmisión sexual.

Además, se destacó la labor de la unidad móvil EDUSEX, que recorre zonas con alta concentración de adolescentes para ofrecer información y atención con personal especializado. También se cuenta con un chat de apoyo donde los jóvenes pueden resolver dudas de manera confidencial.

Marroquín Escamilla reiteró el compromiso del Gobierno de Nuevo León de fortalecer las estrategias de prevención en escuelas, espacios públicos y comunidades, con el fin de garantizar que las y los adolescentes tengan acceso a información y servicios que les permitan tomar decisiones responsables sobre su salud sexual y reproductiva.


