Samuel García dialoga con Bradesco sobre nearshoring de NL

Durante su gira de trabajo en Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo encuentros clave con representantes del sector financiero internacional para fortalecer la llegada de inversiones al estado y posicionarlo como uno de los principales polos económicos de América Latina.

Uno de los encuentros más relevantes fue con Rodolfo Ramos, directivo de Bradesco, una de las casas de bolsa y banca de inversión más importantes de la región, con quien dialogó sobre las condiciones económicas, energéticas y de infraestructura que han convertido a Nuevo León en un referente del nearshoring.

Nuevo León, líder en nearshoring e inversión extranjera

En entrevista, el mandatario estatal aseguró que Nuevo León ocupa actualmente el primer lugar nacional en inversión extranjera directa, impulsado por el fenómeno del nearshoring y una sólida diversificación industrial.

“Somos los campeones del nearshoring. Hemos recibido inversiones por alrededor de 116 mil millones de dólares y seguimos sumando nuevos proyectos prácticamente todos los días”, afirmó García, al destacar que el estado lidera indicadores económicos gracias a su infraestructura, fuerza laboral calificada y red de universidades.

El gobernador subrayó que industrias como la manufactura avanzada, tecnología, logística y energía han encontrado en Nuevo León un entorno competitivo y atractivo para instalarse.

Energía suficiente para sostener el crecimiento

Otro de los temas centrales fue la disponibilidad energética, un factor clave para la llegada de nuevas empresas.

Samuel García destacó la coordinación con el gobierno federal para garantizar el suministro eléctrico y energético que demanda el crecimiento industrial.

“Nuevo León tiene un superávit de energía. Desde Monterrey se distribuyen alrededor de 13 mil megawatts a cinco estados del noreste del país”, explicó. De esa capacidad, cerca de 8 mil megawatts corresponden a la demanda actual, lo que permite un amplio margen de crecimiento.

Además, informó que este año se construirán cuatro nuevas subestaciones que aportarán m

il megawatts adicionales, junto con el impulso a energías renovables y el aprovechamiento del gas natural proveniente del sur de Texas, lo que mantiene costos competitivos.

Infraestructura rumbo al Mundial 2026

De cara a la Copa del Mundo de 2026, en la que Monterrey será una de las sedes, el gobernador detalló una ambiciosa agenda de obras públicas que deberán estar listas en los próximos meses.

“Estamos acelerando proyectos para llegar con todo al Mundial. Para este verano tendremos nuevas carreteras, subestaciones eléctricas, parques, la Fan Fest y más de 500 nuevos campos de fútbol para la comunidad”, señaló.

Entre las obras destaca la ampliación del sistema vial, nuevas conexiones estratégicas y el desarrollo de espacios públicos que, según García, dejarán un legado permanente para la población.

Desde Nueva York, Samuel García aprovechó el foro internacional para invitar a inversionistas y visitantes a conocer Nuevo León durante el verano y en el marco del Mundial 2026.

