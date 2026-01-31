Podcast
Nuevo León

Logra IMSS jornada perfecta de vacunación en la Macroplaza

El personal de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15 lideró el esfuerzo aplicando más de 2,285 dosis de distintos biológicos

  • 31
  • Enero
    2026

En una respuesta ciudadana que superó las expectativas, la brigada de salud instalada este sábado en la Macroplaza registró un lleno total, logrando agotar las dosis disponibles para diversas enfermedades.

El personal de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15 lideró el esfuerzo, reportando la aplicación de un total de 2,285 dosis. La alta afluencia de familias neoleonesas permitió cumplir con las metas de inmunización de forma temprana, en lo que los organizadores calificaron como un rotundo éxito.

Durante el tiempo que estuvo instalada, el personal de salud aplicó 1,000 dosis de Influenza, sarampión, rubéola y paperas, 150 de neumococo y 100 más de tétanos-difteria (Td).

Además de estos biológicos principales, la brigada suministró vacunas clave del esquema básico, incluyendo dosis contra el rotavirus, hexavalente, DPT (difteria, tos ferina y tétanos) y la vacuna TpaP para mujeres embarazadas.

Compromiso con la prevención

La gran respuesta de los ciudadanos en este punto emblemático de la ciudad refuerza la importancia de acercar los servicios de salud a los espacios públicos.

El personal de la UMF 15 agradeció la paciencia de los asistentes y celebró el compromiso de la población por mantener sus esquemas de vacunación al día.

Ante el éxito de la convocatoria y el agotamiento de los biológicos, se recomienda a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para próximas brigadas en espacios públicos o acudir directamente a sus unidades de medicina familiar correspondientes.


