San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer

El Municipio de San Pedro Garza García entregó un donativo de 500 mil pesos a la asociación Cruz Rosa, recursos que serán destinados al financiamiento de tratamientos oncológicos, atención psicológica, terapias y estudios médicos para 30 pacientes con cáncer de mama.

La entrega del apoyo fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien hizo entrega del donativo a Gabriela Navarro Zárate, fundadora y presidenta de Cruz Rosa.

Se trata del primer apoyo económico que una administración municipal otorga a esta asociación, que desde hace más de 20 años acompaña a mujeres en su lucha contra esta enfermedad.

Reconocen labor de Cruz Rosa

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de respaldar a organizaciones que trabajan de manera constante en beneficio de la población.

“Para nosotros en el Municipio es muy importante atender en todo lo que podamos a nuestra población y en este caso apoyar con muchísimo gusto a esta gran asociación, que es de gran ayuda para muchas mujeres”, expresó Farah Giacomán.

Asimismo, reiteró la disposición de su administración para seguir colaborando con iniciativas que generen un impacto positivo en la comunidad.

Trabajo conjunto por la mujer

Por su parte, Gabriela Navarro Zárate agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y subrayó que el donativo será utilizado en su totalidad para apoyar los tratamientos de las pacientes.

“Este donativo será optimizado al 100 por ciento para las becas de los tratamientos. Tenemos que trabajar en conjunto por México y por la mujer, que es quien guía y sostiene a las familias”, señaló.

La presidenta de Cruz Rosa resaltó que la colaboración entre sociedad civil y gobierno es fundamental para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Al evento asistieron autoridades municipales y representantes de la asociación, entre ellos Juan Pablo Castuera, secretario ejecutivo del alcalde; la regidora Carmina Cantú; la síndica Sofía Leal; así como directivos, voluntarias y pacientes de Cruz Rosa que serán beneficiadas directamente con este apoyo.

