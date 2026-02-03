Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
responden_inscripciones_escolares_ciudad_victoria_34b245137a
Tamaulipas

Así respondieron padres de familia al proceso de inscripciones

A pesar de que las condiciones meteorológicas, padres de familia cargaron con sillas y cobij as para asegurar un lugar en la escuela de sus hijos

  • 03
  • Febrero
    2026

Yazmín Treviño, madre de familia, compartió su experiencia al participar en el proceso de inscripciones y refiere que llegó a las 3 de la mañana del pasado lunes 02 de febrero y se convirtió en la primera persona en llegar a la Secundaria General Número 1 “Presidente Ruiz Cortines”, en Ciudad Victoria para inscribir de manera definitiva a su hija Nahomi Estefanía Villanueva Treviño, quien después de terminar su primaria, estará ya en condiciones de ingresar al primer grado del nivel secundaria. 

responden-inscripciones-escolares-ciudad-victoria.jpg

A pesar de que las condiciones no eran las adecuadas debido a las bajas temperaturas, padres de familia cargaron con sillas y cobij as para asegurar un lugar en la escuela de sus hijos. 

“Llegué el lunes a las 3 de la mañana, en la madrugada, y alcanzamos los primeros lugares, queremos una ficha de inscripción, buscamos un lugar, eso lo que estamos pidiendo, y la verdad si se sentía mucho frío, pero aquí hemos permanecido, estuvimos, queremos que los niños estén en la escuela”, expresó la madre de familia.

responden-inscripciones-escolares-ciudad-victoria.jpg

La hija de la señora Yazmin Treviño es egresada de la Primaria “Matías S. Canales”, y tomando en cuenta que vive a unas cuadras de esta secundaria y que sus padres de familia trabajan dentro del mismo perímetro, lo más seguro es que las autoridades educativas la acepten sin problema alguno, lo anterior en base a la indicación del secretario de Educación Migual Valdez García, en el sentido de que ningún estudiante se quede fuera del servicio educativo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_29_at_6_03_55_PM_f53d62a61d
Pagan predial 39 mil victorenses en el primer mes del año
larga_fila_2026_reynosa_5e7ac1678e
Padres hacen largas filas ante inscripciones en secundarias
comercio_ambulante_en_tamaulipas_78acc093a3
Retos del comercio ambulante en Ciudad Victoria
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_remesas_cfc35d5317
Tienen remesas su primer descalabro desde 2013
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_04_at_2_12_05_AM_737168e580
Analizarán el impacto del acuerdo por el agua
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_DOS_FOTOS_7a99efbc18
Confirma Samuel primera planta de robots humanoides en Nuevo León
publicidad
×