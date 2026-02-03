Así respondieron padres de familia al proceso de inscripciones

Yazmín Treviño, madre de familia, compartió su experiencia al participar en el proceso de inscripciones y refiere que llegó a las 3 de la mañana del pasado lunes 02 de febrero y se convirtió en la primera persona en llegar a la Secundaria General Número 1 “Presidente Ruiz Cortines”, en Ciudad Victoria para inscribir de manera definitiva a su hija Nahomi Estefanía Villanueva Treviño, quien después de terminar su primaria, estará ya en condiciones de ingresar al primer grado del nivel secundaria.

A pesar de que las condiciones no eran las adecuadas debido a las bajas temperaturas, padres de familia cargaron con sillas y cobij as para asegurar un lugar en la escuela de sus hijos.

“Llegué el lunes a las 3 de la mañana, en la madrugada, y alcanzamos los primeros lugares, queremos una ficha de inscripción, buscamos un lugar, eso lo que estamos pidiendo, y la verdad si se sentía mucho frío, pero aquí hemos permanecido, estuvimos, queremos que los niños estén en la escuela”, expresó la madre de familia.

La hija de la señora Yazmin Treviño es egresada de la Primaria “Matías S. Canales”, y tomando en cuenta que vive a unas cuadras de esta secundaria y que sus padres de familia trabajan dentro del mismo perímetro, lo más seguro es que las autoridades educativas la acepten sin problema alguno, lo anterior en base a la indicación del secretario de Educación Migual Valdez García, en el sentido de que ningún estudiante se quede fuera del servicio educativo.

Comentarios