Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_29_at_6_03_55_PM_f53d62a61d
Tamaulipas

Pagan predial 39 mil victorenses en el primer mes del año

En enero de 2026, 39 mil contribuyentes pagaron predial y recaudaron $23 mdp, tres más que en 2025; hay descuentos y seguro por daños si están al corriente

  • 29
  • Enero
    2026

La Tesorera Municipal de Ciudad Victoria, Guadalupe de los Reyes Acosta, informó que, durante enero de 2026, un total de 39 mil contribuyentes cumplieron con el pago del impuesto predial, lo que resultó en una recaudación de 23 millones de pesos. Esta cifra representa tres millones más que en enero de 2025.

La Tesorera destacó la respuesta positiva de la ciudadanía:

"La ciudadanía de Ciudad Victoria ha respondido muy bien en venir a pagar sus contribuciones. Han venido alrededor de 39 mil contribuyentes, lo que es un muy buen número de personas”, señaló. 

WhatsApp Image 2026-01-29 at 6.03.54 PM.jpeg

Además, hizo un llamado a los contribuyentes a cumplir con el pago en tiempo y forma para tener derecho al seguro de daños a casa habitación, siempre que estén al corriente.

"Desgraciadamente, ya recibimos un caso que está en revisión en la comisión para poder dar este apoyo patrimonial de hasta 100 mil pesos, siempre y cuando estén al corriente en el pago." También mencionó que existe otro tipo de seguro por robo con violencia, que cubre hasta 20 mil pesos.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 6.03.55 PM.jpeg

En Ciudad Victoria, se cuenta con un padrón de 164 mil predios, aunque un número considerable está deshabitado. Al menos 80 mil predios se encuentran debidamente habitados.

Para incentivar el pago oportuno, se ofrecen descuentos:

  • 15% en enero y febrero
  • 8% en marzo y abril
  • Las autoridades exhortan a la población a aprovechar estos descuentos.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

comercio_ambulante_en_tamaulipas_78acc093a3
Retos del comercio ambulante en Ciudad Victoria
alta_cumbre_tamaulipas_fb740b3504
Condiciones climáticas no favorecieron la nevada en Alta Cumbre
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
publicidad

Últimas Noticias

muere_ctaherine_mi_pobre_angelito_01dbfb7bec
Fallece Catherine O’Hara, estrella de ‘Mi pobre angelito’
ivan_archivaldo_recompensa_cb54baf46e
Mantienen recompensa de US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán
ratifican_calificacion_aa_m_a_nuevo_leon_e71fb586fa
PCR Verum ratifica calificación ‘AA-/M’ a Nuevo León
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad
×