Pagan predial 39 mil victorenses en el primer mes del año

La Tesorera Municipal de Ciudad Victoria, Guadalupe de los Reyes Acosta, informó que, durante enero de 2026, un total de 39 mil contribuyentes cumplieron con el pago del impuesto predial, lo que resultó en una recaudación de 23 millones de pesos. Esta cifra representa tres millones más que en enero de 2025.

La Tesorera destacó la respuesta positiva de la ciudadanía:

"La ciudadanía de Ciudad Victoria ha respondido muy bien en venir a pagar sus contribuciones. Han venido alrededor de 39 mil contribuyentes, lo que es un muy buen número de personas”, señaló.

Además, hizo un llamado a los contribuyentes a cumplir con el pago en tiempo y forma para tener derecho al seguro de daños a casa habitación, siempre que estén al corriente.

"Desgraciadamente, ya recibimos un caso que está en revisión en la comisión para poder dar este apoyo patrimonial de hasta 100 mil pesos, siempre y cuando estén al corriente en el pago." También mencionó que existe otro tipo de seguro por robo con violencia, que cubre hasta 20 mil pesos.

En Ciudad Victoria, se cuenta con un padrón de 164 mil predios, aunque un número considerable está deshabitado. Al menos 80 mil predios se encuentran debidamente habitados.

Para incentivar el pago oportuno, se ofrecen descuentos:

15% en enero y febrero

8% en marzo y abril

Las autoridades exhortan a la población a aprovechar estos descuentos.

