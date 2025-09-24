Cerrar X
Nuevo León

San Pedro rinde emotivo homenaje a Mauricio Fernández

San Pedro despide a Mauricio Fernández con guardia de honor y presencia de autoridades y familiares, continuando con misa en la iglesia de Fátima

A un día del lamentable fallecimiento del histórico alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, figuras de la política, familiares y personalidades del municipio se reunieron para una emotiva ceremonia de guardia de honor.

El evento se llevó a cabo en la parte baja del Palacio Municipal, donde se instaló un templete frente al cual se sentaron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, miembros de la administración y familiares del fallecido alcalde.

La ceremonia contó con la presencia de varios líderes municipales, entre ellos los alcaldes de Santiago, David de la Peña; Escobedo, Andrés Mijes; García, Manuel Guerra; San Nicolás, Daniel Carrillo; y Santa Catarina, Jesús Nava. 

También estuvieron presentes legisladores como Claudia Caballero, Sandra Pámanes y Lorena de la Garza, así como secretarios del estado, incluyendo a Miguel Acosta de Participación Ciudadana y Federico Rojas del Trabajo.

Entre los asistentes, también se pudo ver al ingeniero Fernando Rodríguez, expresidente del club de fútbol de Tigres de la UANL, y a Mauricio Farah, encargado del despacho de la alcaldía de San Pedro.

Durante el acto, los presentes rindieron una solemne guardia de honor a los restos de Fernández.

La jornada de despedida para el emblemático político y empresario continuará con una misa programada para las 16:00 horas en la iglesia de Fátima, también en San Pedro, lo que podría generar algunos cierres de calles en la zona.


