Nuevo León

Vive perrita 'runner' un maratón de amor de regios

Tras volverse viral en el Maratón Monterrey, 'Manchas' fue entregada por Fundidora a Medio Ambiente para comenzar su proceso de adopción responsable

La historia de la perrita maratonista "Manchas" tendrá un final feliz: este jueves el Parque Fundidora la entregó a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León para darla en adopción. 

"Manchas" es la mascota que se volvió viral en redes sociales por participar, sin estar invitada, en el Maratón Monterrey, de 42 kilómetros, que se corrió el pasado domingo. 

Tras conquistar las redes sociales al correr junto a los atletas en el Maratón Monterrey, la perrita fue resguardada en Parque Fundidora y entregada a la Secretaría de Medio Ambiente para iniciar su proceso de adopción.

Lo que comenzó como una aparición espontánea en las principales avenidas de Monterrey y San Pedro se convirtió en una búsqueda ciudadana. 

Luego de que el lunes se perdiera su rastro, la incertidumbre creció entre los internautas, quienes incluso manifestaron su deseo de adoptar a la canina por su notable "espíritu deportivo".

Tras intensos recorridos realizados por El Horizonte, fue el personal de Parque Fundidora quien finalmente logró localizarla el pasado martes dentro de las instalaciones del recinto.

Bajo el apodo de "La Runner", la mascota recibió los primeros cuidados por parte del equipo del parque, confirmando que se encuentra en buen estado de salud. Este jueves, se formalizó su traslado a las autoridades estatales en un evento encabezado por Bernardo Bichara, presidente del Consejo del Parque Fundidora, y Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.

“El equipo de Parque Fundidora tuvo el gran acierto de encontrarla y ponerla bajo resguardo. Hoy la entregamos para que se sigan los protocolos necesarios y continúe su camino hacia una adopción responsable”, señaló Bichara.

Raúl Lozano detalló que la perrita, de aproximadamente tres años, comenzará de inmediato un estricto protocolo de atención, como revisión médica en la ambulancia de atención animal, traslado al Centro Estatal de Atención Animal para radiografías y vacunación y, una vez declarada sana, se abrirá la convocatoria para encontrarle una familia definitiva.

La entrega tuvo lugar en la Zona Canina de Fundidora, un espacio emblemático para la convivencia entre ciudadanos y mascotas. Esta acción conjunta entre ambas instituciones busca enviar un mensaje claro sobre la importancia del bienestar animal y la adopción responsable en el estado de Nuevo León.

“Manchas”, que estuvo en el estudio de Info 7 con Lety Benavides y el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, se ha ganado el corazón de los regiomontanos.

Ahora la carrera por encontrar a su familia runner ha comenzado.


