Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T075353_998_34068eb067
Coahuila

CFE anuncia construcción de dos plantas solares en Coahuila

Se anunció que la inversión supera los $15,550 millones de pesos, con un programa de obra que prevé el inicio de los trabajos que culminará en 2028

  • 19
  • Diciembre
    2025

La Comisión Federal de Electricidad confirmó la ejecución de dos complejos de energía solar en el norte de Coahuila, que estarán localizados en el municipio de Nava y formarán parte del fortalecimiento de la matriz eléctrica nacional con fuentes renovables.

Para estos proyectos se destinarán $826 millones de dólares, monto que representa aproximadamente $15,550 millones de pesos, con un programa de obra que prevé el inicio de los trabajos a partir de febrero de 2026 y su culminación hacia septiembre de 2028.

Las nuevas instalaciones, identificadas como Carbón II y Río Escondido, generarán de manera conjunta 556 megawatts, incorporando tecnología de almacenamiento energético, lo que permitirá mayor estabilidad y aprovechamiento de la electricidad producida.

La titular de la CFE, Emilia Calleja Alor, señaló que estas plantas operarán como complemento de la infraestructura ya existente, garantizando la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, mientras se avanza en la adopción de energías limpias.

El anuncio fue realizado en Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la exposición del Plan de Expansión de la CFE 2025-2030, presentado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

En cuanto a los plazos, el proceso comenzará con la elaboración de los casos de negocio y lineamientos técnicos el 19 de diciembre, seguido de la autorización del Consejo de Administración prevista para el 22 de diciembre.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cfe_extorsion_867113e837
Presentan avances del Plan de Expansión de CFE 2025-2030
de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe Zootopia 2 récords y rebasa los mil millones en taquilla
etj56jhn546t_a50ce59c23
Sheinbaum presume avances en obras, recuperación de Pemex y CFE
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T135644_002_d719870e73
Caen tres por huachicol en el Istmo; ligan célula al CJNG
donald_trump_marihuana_e53177476b
EUA intercepta otro buque petrolero frente a Venezuela
AP_25354629887663_8c01d2c45f
Empresas de EUA enfrentan escasez de trabajadores calificados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×