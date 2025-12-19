CFE anuncia construcción de dos plantas solares en Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad confirmó la ejecución de dos complejos de energía solar en el norte de Coahuila, que estarán localizados en el municipio de Nava y formarán parte del fortalecimiento de la matriz eléctrica nacional con fuentes renovables.

Para estos proyectos se destinarán $826 millones de dólares, monto que representa aproximadamente $15,550 millones de pesos, con un programa de obra que prevé el inicio de los trabajos a partir de febrero de 2026 y su culminación hacia septiembre de 2028.

Las nuevas instalaciones, identificadas como Carbón II y Río Escondido, generarán de manera conjunta 556 megawatts, incorporando tecnología de almacenamiento energético, lo que permitirá mayor estabilidad y aprovechamiento de la electricidad producida.

La titular de la CFE, Emilia Calleja Alor, señaló que estas plantas operarán como complemento de la infraestructura ya existente, garantizando la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, mientras se avanza en la adopción de energías limpias.

El anuncio fue realizado en Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la exposición del Plan de Expansión de la CFE 2025-2030, presentado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

En cuanto a los plazos, el proceso comenzará con la elaboración de los casos de negocio y lineamientos técnicos el 19 de diciembre, seguido de la autorización del Consejo de Administración prevista para el 22 de diciembre.

