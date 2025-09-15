Santa Catarina entrega 34 perros rehabilitados para adopción

El Gobierno Municipal de Santa Catarina entregó este lunes 34 perros vivos y en buen estado de salud a las autoridades estatales, con el objetivo de que sean puestos en proceso de adopción.

La acción se realizó tras la revisión conjunta de la autoridad estatal y la Fiscalía, en la que se confirmó por segunda ocasión que no hubo maltrato animal y que los 70 perros rescatados permanecen con vida.

“Quiero informarles con toda claridad lo que hoy ha reconfirmado la autoridad: no hay perritos muertos, no hubo maltrato en nuestras instalaciones, los 70 perros están vivos”, aseguró el alcalde Jesús Nava Rivera.

De acuerdo con el edil, los 34 animales entregados recibieron atención médica, fueron rehabilitados en el Centro de Bienestar Animal Municipal y ya están listos para integrarse a nuevos hogares en todo el estado.

“Estos 34 perritos y gatitos que rescatamos en pésimas condiciones de salud ya se encuentran sanos y en proceso de adopción. Muy pronto tendrán un hogar lleno de cariño”, señaló Nava.

Los otros 33 animales continúan en cuarentena como parte de los protocolos de recuperación, mientras que los caninos K9 se mantienen en óptimas condiciones.

Nava Rivera reiteró que el bienestar animal seguirá siendo prioridad para su administración: “Lo más importante es que la autoridad ya ratificó la verdad por segunda vez: no hubo maltrato, no hubo muertes. Seguiremos trabajando con transparencia y compromiso por el cuidado de los animales”.

