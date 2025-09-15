Cerrar X
6_OLXDUM_6_BBBGTOVP_6_P7_YCT_23_HM_b313694c1c
Nuevo León

Santa Catarina entrega 34 perros rehabilitados para adopción

El Gobierno Municipal de Santa Catarina entregó este lunes 34 perros vivos y en buen estado de salud a las autoridades estatales

  • 15
  • Septiembre
    2025

El Gobierno Municipal de Santa Catarina entregó este lunes 34 perros vivos y en buen estado de salud a las autoridades estatales, con el objetivo de que sean puestos en proceso de adopción.

La acción se realizó tras la revisión conjunta de la autoridad estatal y la Fiscalía, en la que se confirmó por segunda ocasión que no hubo maltrato animal y que los 70 perros rescatados permanecen con vida.

“Quiero informarles con toda claridad lo que hoy ha reconfirmado la autoridad: no hay perritos muertos, no hubo maltrato en nuestras instalaciones, los 70 perros están vivos”, aseguró el alcalde Jesús Nava Rivera.

De acuerdo con el edil, los 34 animales entregados recibieron atención médica, fueron rehabilitados en el Centro de Bienestar Animal Municipal y ya están listos para integrarse a nuevos hogares en todo el estado.

“Estos 34 perritos y gatitos que rescatamos en pésimas condiciones de salud ya se encuentran sanos y en proceso de adopción. Muy pronto tendrán un hogar lleno de cariño”, señaló Nava.

Los otros 33 animales continúan en cuarentena como parte de los protocolos de recuperación, mientras que los caninos K9 se mantienen en óptimas condiciones.

Nava Rivera reiteró que el bienestar animal seguirá siendo prioridad para su administración: “Lo más importante es que la autoridad ya ratificó la verdad por segunda vez: no hubo maltrato, no hubo muertes. Seguiremos trabajando con transparencia y compromiso por el cuidado de los animales”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_mauricio_fernandez_e56b1b679b
Pone Mauricio Fernández fin a su vida política de San Pedro y NL
nl_samuel_grito_b53065dfec
'Trabajamos al máximo para ser la mejor sede del Mundial': Samuel
Whats_App_Image_2025_09_15_at_10_09_54_PM_1_4a6a42f4e7
Encabeza Samuel grito a la Independencia en MacroFest
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_trabajo_empresarios_456260b9bd
Aumenta exigencia educativa en empresas de Nuevo León
finanzas_delta_air_lines_aeromexico_c9465563e3
Ordenan poner fin a empresa entre Delta Air Lines y Aeroméxico
Whats_App_Image_2025_09_15_at_11_40_21_PM_581d8f43b0
Fijarán en casi $13,000 pesos importe de transferencias bancarias
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T081729_863_cd77484eda
Crawford vence a 'Canelo' Álvarez; le arrebata títulos mundiales
publicidad
×